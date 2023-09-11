15-летний подросток с ножом совершил нападение на школу в Ростовской области, есть раненые, — губернатор

Нападающим оказался ученик 9 класса. Местные власти уверяют, что 15-летний подросток страдает психическим заболеванием.

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В понедельник 11 сентября в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской Области (Российская Федерация) 15-летний подросток ранил ножом четырех взрослых в местной школе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом 15-летний подросток, который скрыл лицо за маской, при попытке зайти в школу ранил четырех взрослых", — сказал Василий Голубев.

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Он отметил, что от подростка пострадали трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Они получили ранения легкой степени тяжести, им оказали медицинскую помощь. Никто из детей не был ранен.

По словам Голубева, очевидцы задержали нападавшего, которым оказался ученик 9 класса этой школы, страдающий психическим заболеванием.

Напомним, 6 сентября в Министерстве обороны Великобритании заявили, что школьников в Российской Федерации готовят к войне. В частности, в школьную программу детей входят не только военные навыки, но и взгляды Кремля на общую историю Украины с искаженными фактами. В разведке считают, что враг ввел такую школьную программу для ознакомления школьников с войной, попыткой оправдать агрессию РФ против Украины и желанием прицепить старшеклассникам боевой настрой.

31 августа стало известно, что в образовательную программу школьников во временно оккупированном Крыму включили специализированный курс военной подготовки. Его будут проходить все школьники, начиная с 5 класса. В частности, в 5-9 классах школьники будут проходить курс внеурочной деятельности "Основы военной подготовки", а ученики 10-11 классов будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ.