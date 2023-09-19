Опубликовали в МГИМО: белорусский ученый оставил "секретное" послание Путину (фото)

По словам доцента Карлова университета в Чехии Ильи Лемешкина, он хотел показать читателям в РФ и Беларуси, что существует "изысканный" способ выразить свою позицию.

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Белорусский ученый секретно закодировал фразу "Сдохни, Путлер. Нет войне" в своей научной статье, которая была опубликована в журнале, принадлежащем Московскому университету. Об этом сам ученый рассказал белорусскому изданию "Салідарнасць".

Илья Лемешкин, доцент Карлова университета в Чехии, написал статью под названием "Сколько книг Ф. Скорины было опубликовано в Праге" в декабре 2022 года. Эта научная работа посвящена Франциску Скорине, выдающемуся деятелю эпохи Возрождения, родившемуся на территории современной Беларуси.

Внутри статьи ученый использовал "кодировку" — акростих: первые буквы каждого абзаца статьи образовывали фразу "Сдохни Путлер. Нет войне. И. Л.".

Примечательно, что в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину ученый отправил свою статью в журнал под названием "Концепт: философия, религия, культура", который издает Московский государственный институт международных отношений при Министерстве иностранных дел РФ. В июне 2023 года статья была опубликована на сайте этого журнала.

"Решил сделать все их же руками. Когда статья была напечатана, я написал в посольство России в Праге, попросил экземпляры, а в благодарность предложил послать в МГИМО книги Пражского лингвистического кружка. Я собрал посылку, положил туда 22 книги (тоже неслучайно) "Портрета Франциска Скорины". Это была единственная возможность отправить в Россию книгу, запрещенную в Беларуси. Примерно через неделю мне доставили 10 экземпляров дипломатической почтой, а мои книги дошли до МГИМО", — рассказал Лемешкин.

По словам ученого, таким образом, он хотел продемонстировать читателям в России и в Беларуси, что "существует изысканное средство".

"Оно помогает высказать позицию даже в условиях тоталитарного режима", — резюмировал ученый.

Напомним, 10 августа Новополоцкий суд арестовал на 20 суток белорусскую предпринимательницу и владелицу костюмерной мастерской Елену Зуброву. Причиной ареста стали "несанкционированный пикет" на странице в Facebook.

Также напомним, что в начале августа стало известно, что в РФ оштрафовали девушку за публикации в соцсетях и сумку с креативной надписью о Владимире Путине. Также у силовиков возникли вопросы из-за ее татуировки с собакой в радужном шарфе.