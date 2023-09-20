Украина относится к коррупции чрезвычайно серьезно, а США контролируют предоставленные средства, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Украина на самом деле демонстрирует нетерпимость к коррупции, а американские налогоплательщики могут быть уверены, что их средства расходуются с пользой.

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Украинская власть очень серьезно относится к проблемам коррупции внутри страны. В то же время учет и контроль предоставленных средств, в том числе со стороны США, настолько высокого уровня, что Америка гарантированно знает: эти средства расходуются с пользой для Украины. Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в сегодняшнем интервью CBS Mornings.

"Сам факт того, что президент Зеленский принял меры, очевидно, для борьбы со случаями коррупции, свидетельствует о том, что украинцы воспринимают это очень серьезно. И они знают, что Соединенные Штаты и десятки других стран, которые поддерживают Украину, хотят быть уверенными, что поддержка, которую мы им предоставляем, используется правильно", — отметил глава Госдепартамента США.

Кроме того, Блинкен отметил, что общался с членами Конгресса, которые посетили Украину с целью контроля за учетом потраченных средств американских налогоплательщиков.

"Они вернулись под большим впечатлением от этого контроля, этих мер, и они сказали нам, что не видели ничего настолько эффективного в других местах раньше", — отметил госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что в Украине, как и в других странах, работают команды американских специалистов, которые следят за тем, чтобы "деньги тратились на цели, для которых направляются в Украину".

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На вопрос об увольнении руководства Министерства обороны Украины, госсекретарь отметил, что он воспринимает это как еще одно доказательство серьезности отношения украинской власти к коррупционным проблемам.

"Были ли все они уволены из-за коррупции — это открытый вопрос. Я думаю, что в некоторых случаях есть и другие причины. Но для нас, для меня, тот факт, что Зеленский предпринимает решительные действия везде, где он что-то видит, является доказательством, что они воспринимают это серьезно. И они хотят убедиться, что мы знаем: они тратят наши деньги с умом", — подчеркнул глава Госдепартамента США.

Напомним, ранее в Госдепартаменте отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности на 43,2 миллиарда долларов, 2,9 миллиарда долларов гуманитарной помощи и 20,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка.

Кроме того, Фокус писал, что США назначат спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины.

В начале сентября Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи Вашингтона на более 1 миллиарда долларов.

17 июля спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Украина на саммите в Вашингтоне, который состоится в следующем году, может получить свое приглашение в НАТО. По его словам, пока у мира нет полного понимания того, что украинцы сражаются не только за себя, но и за всю Европу.