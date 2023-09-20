Україна ставиться до корупції надзвичайно серйозно, а США контролюють надані кошти, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Україна насправді демонструє нетерпимість до корупції, а американські платники податків можуть бути впевнені, що їхні кошти витрачається з користю.

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Українська влада дуже серйозно ставиться до проблем з корупцією всередині країни. Водночас облік і контроль наданих коштів, у тому числі з боку США, настільки високого рівня, що Америка гарантовано знає: ці кошти витрачаються з користю для України. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив у сьогоднішньому інтерв’ю CBS Mornings.

"Сам факт того, що президент Зеленський вжив заходів, очевидно, для боротьби з випадками корупції, свідчить про те, що українці сприймають це надзвичайно серйозно. І вони знають, що Сполучені Штати та десятки інших країн, які підтримують Україну, хочуть бути певними, що підтримка, яку ми їм надаємо, використовується правильно", — зауважив голова Держдепартаменту США.

Крім того, Блінкен зауважив, що спілкувався з членами Конгресу, які відвідали Україну з метою контролю за обліком витрачених коштів американських платників податків.

"Вони повернулися під великим враженням від цього контролю, цих заходів, і вони сказали нам, що не бачили нічого настільки ефективного в інших місцях раніше", — зазначив держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що в Україні, як і в інших країнах, працюють команди американських фахівців, які стежать за тим, щоб "гроші витрачалися на цілі, для яких надсилаються в Україну".

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На запитання щодо звільнення керівництва Міністерства оборони України, держсекретар зауважив, що він сприймає це як ще один доказ серйозності ставлення української влади до корупційних проблем.

"Чи були всі вони звільнені через корупцію – це відкрите питання. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Але для нас, для мене, той факт, що Зеленський вживає рішучих дій скрізь, де він щось бачить, є доказом, що вони сприймають це серйозно. І вони хочуть переконатися, що ми знаємо: вони витрачають наші гроші з розумом", – підкреслив очільник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, що раніше в Держдепартаменті зазначали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на 43,2 мільярда доларів, 2,9 мільярда доларів гуманітарної допомоги і 20,5 мільярда доларів бюджетної підтримки через механізми Світового банку.

Крім того, Фокус писав, що США призначать спецпредставника з питань відновлення економіки України.

На початку вересня Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Вашингтона на понад 1 мільярд доларів.

17 липня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Україна на саміті у Вашингтоні, який відбудеться у наступному році, може отримати своє запрошення до НАТО. З його слів, наразі у світу немає повного розуміння того, що українці б'ються не тільки за себе, а й за всю Європу.