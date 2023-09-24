Экоактивисты попытались сорвать марафон в Берлине (видео)

Группа Letzte Generation пыталась предупредить человечество об экзистенциальной опасности, разлив краску на пути легкоатлетов.

Related video

Немецкая полиция предотвратила попытку группы климатических активистов "Последнее поколение" (Letzte Generation) сорвать легкоатлетический марафон, который проходил в воскресенье, 24 сентября, в Берлине. Перед началом марафона экоактивисты разлили на трассе оранжевую краску. О проведении акции протеста группа сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Правоохранители силой оттащили манифестантов за ограждение. Официальных заявлений о задержании активистов полиция не делала. Накануне проведения марафона власти Берлина запретили любые акции во время спортивного мероприятия под угрозой больших штрафов.

Группа "Последнее поколение" объяснила свою акцию тем, что они пытаются предупредить человечество об экзистенциальной опасности, и выразила сожаление, что им пришлось помешать забегу.

Группа Letzte Generation попыталась сорвать марафон в Берлине

"Предупреждающий цвет на трассе – нам придется отказаться от ископаемого топлива к 2030 году, чтобы получить шанс на выживание", – заявили представители группы в X.

Группа Letzte Generation попыталась сорвать марафон в Берлине

Напомним, в апреле члены протестной группы Letzte Generation бойкотировали гонку электрических болидов. Активистов не остановило то, что в чемпионате участвуют только электрокары.

Также Фокус писал, что на прошлой неделе во Франции экоактивисты случайно отравили рыбу во время протеста. Группа протестует против сброса токсичных отходов в воду и заверяет, что использованный химикат полностью безопасен для живых существ.