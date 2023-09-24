Екоактивісти спробували зірвати марафон у Берліні (відео)

Група Letzte Generation намагалася попередити людство про екзистенційну небезпеку, розливши фарбу на шляху легкоатлетів.

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Німецька поліція запобігла спробі групи кліматичних активістів "Останнє покоління" (Letzte Generation) зірвати легкоатлетичний марафон, що проходив у неділю, 24 вересня, в Берліні. Перед початком марафону екоактивісти розлили на трасі помаранчеву фарбу. Про проведення акції протесту група повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Правоохоронці силою відтягнули маніфестантів за огорожу. Офіційних заяв про затримання активістів поліція не робила. Напередодні проведення марафону влада Берліна заборонила будь-які акції під час спортивного заходу під загрозою великих штрафів.

Група "Останнє покоління" пояснила свою акцію тим, що вони намагаються попередити людство про екзистенціальну небезпеку, і висловила жаль, що їм довелося перешкодити забігу.

Група Letzte Generation спробувала зірвати марафон у Берліні

"Попереджувальний колір на трасі — нам доведеться відмовитися від викопного палива до 2030 року, щоб отримати шанс на виживання", — заявили представники групи в X.

Група Letzte Generation спробувала зірвати марафон у Берліні

Нагадаємо, у квітні члени протестної групи Letzte Generation бойкотували перегони електричних болідів. Активістів не зупинило те, що в чемпіонаті беруть участь тільки електрокари.

Також Фокус писав, що минулого тижня у Франції екоактивісти випадково отруїли рибу під час протесту. Група протестує проти скидання токсичних відходів у воду і запевняє, що використаний хімікат повністю безпечний для живих істот.