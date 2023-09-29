Миграционный кризис в Европе: Италия и Германия сорвали подписание соглашения ЕС (видео)

Миграционный кризис в Европе продолжается и пока что его решение находится за пределами действующего законодательства ЕС из-за разногласий в позициях некоторых стран Альянса.

Related video

Разногласия между Германией и Италией сорвали 28 сентября долгожданное соглашение по последней части миграционной реформы Европейского Союза, сообщает Euronews.

Целью Пакта о миграции и убежище, предложенного Еврокомиссией еще в 2020 году, стало неотложное урегулирование миграционного кризиса, что позволило бы европейским странам беспроблемно принимать людей, нуждающихся в международной защите, и рассматривать их заявления о предоставлении убежища.

Однако достижению договоренностей помешали позиции двух стран — Италии и Германии, а именно их спор относительно того, кому и как спасать мигрантов-нелегалов в Средиземном море. Италия даже стремится установить морскую блокаду для борьбы с нелегальной миграцией.

"Это вопрос нюансов, которые иногда требуют больше времени. Но я уверен, что в ближайшие дни сможем достичь полного соглашения", — не теряет надежды на улаживание вопроса министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Испании Фернандо Гранде-Марласка.

На самом деле существуют еще некоторые возражения, которые имеет к Пакту о миграции Европарламент, что может также оказаться препятствием для подписания документа. Одним из острых вопросов остается обязательное расселение беженцев по странам Евросоюза, когда возникает чрезвычайная ситуация, что отмечает испанский депутат-социалист Хуан Фернандо Лопес Агилар

"Я знаю, что есть нежелание, есть сопротивление. Но проевропейское большинство в Европарламенте ясно дало понять, вручая нам мандат на переговоры, что в ситуациях кризиса нужны обязательные программы расселения. Нужен европейский масштаб реагирования на ситуацию, подобную той, что наблюдается сейчас на острове Лампедуза", — подчеркнул он.

Страны ЕС уже согласовали меры по изменению системы предоставления убежища и вывоза мигрантов, прежде всего из прибрежных Италии или Греции. Поэтому процедуру утверждения Пакта о миграции и убежище предполагается завершить до конца года. При этом отдельные страны-члены, в частности восточноевропейские, не будут иметь права вето, и окончательное решение должно быть принято квалифицированным большинством государств ЕС.

Напомним, Фокус писал, что на острове Лампедуза уже длительное время разворачивается драма с нелегалами-мигрантами, которые переправились на побережье Италии на лодках через Средиземное море. Ранее мы сообщали, что возле острова Лампедуза в августе затонули две ло дки с мигрантами, 30 человек пропали.

Кроме того, Фокус отмечал, что Германия вводит выборочные проверки на границах с Польшей и Чехией.