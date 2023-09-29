Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег

С 2022 года, после вторжения России в Украину, французская финансовая разведка Tracfin усилила проверку финансовых операций с участием российских инвесторов.

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Прокуратура Парижа подтвердила, что начала проверять финансовые операции владельца LVMH Бернара Арно, проведенные совместно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым. Причина — возможное отмывание средств. Об этом сообщает Reuters.

Представитель миллиардера отказался от комментариев, а с Саркисовым изданию связаться не удалось. Однако в заявлении, отправленном агентству Reuters по электронной почте, прокуратура Парижа сообщила, что предварительное расследование было начато в 2022 году. Ведомство подтвердило, что речь идет о сделках с участием Арно и Саркисова, однако дальнейшие комментарии французские правоохранители давать отказались.

История сделки — что известно

Со ссылкой на французскую газету Le Monde Reuters сообщает, что Саркисов приобрел недвижимость на роскошном альпийском горнолыжном курорте Куршавель путем проведения сложной сделки, в рамках которой Арно через одну из своих компаний предоставил тому кредит.

Издание также процитировало человека, близкого к Арно, который заявил, что сделка была проведена в полном соответствии с французским законодательством. Однако утверждается, что генеральный директор LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE заплатил Саркисову около 20 миллионов евро за владение активами, а Саркисов якобы получил от сделок около 2 миллионов евро.

Следователи, по данным Reuters, заявили, что транзакции скрывают происхождение средств и личность конечного покупателя — Арно.

"Неназванный представитель финансовой разведки Франции Tracfin сообщил Le Monde, что транзакции с участием Арно и Саркисова, которые оба действовали через сложную сеть юридических лиц, могли быть направлены на сокрытие происхождения использованных средств", — сообщает агентство.

Французская газета, по данным Reuters, сообщила, что Саркисов купил в 2018 году ряд объектов недвижимости в Куршавеле через компании-посредники, но конечным бенефициаром покупки оказался Арно.

Бернар Арно — что известно о магнате

Напомним, в мае Фокус писал, что Бернар Арно, магнат, занимающийся предметами роскоши, утратил титул самого богатого человека в мире после того, как акции LVMH резко упали.

Согласно списку миллиардеров Forbes World's Billionaires List, у 74-летнего бизнесмена, несмотря на потерю значительной суммы, все еще остается 319 миллиардов долларов.

Арно получил титул самого богатого человека мира в декабре 2022 года, сместив Маска с первого места благодаря падению стоимости акций Tesla.

В феврале этого года агентство Bloomberg сообщило, что француз работает над планом преемственности, чтобы предотвратить любые будущие распри между пятью взрослыми детьми за его огромное состояние. План предусматривает создание новой холдинговой компании, которая разделит денежные средства поровну между его потомками в попытке обеспечить сохранение LVMH в семье в будущем.

Ранее Фокус сообщал, что Бернар Арно купил уникальное имение с собственным виноградником — резиденцию Леонардо да Винчи в Милане. Кроме того, Арно приобрел в Милане историческую кондитерскую Cova.

Фокус подробно рассказывал о самой богатой семье Европы, которая владеет роскошными брендами и домами моды. А старший сын Арно — Антуан — женат на известной российской модели Наталье Водяновой.