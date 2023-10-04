Умер после пыток: СМИ опубликовали кадры избиения полицией Польши украинца Никифоренко (фото)

Журналисты издания получили записи с камер слежения, которые зафиксировали последние часы жизни украинца. На видео можно увидеть, как его избивают одновременно несколько полицейских.

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В августе 2021 года во Вроцлаве умер уроженец Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко. Невеста Сусанна Водоливова утверждала, что его избили до смерти полицейские, которые отвезли его в вытрезвитель. В октябре 2023 года в Польше опубликовали видео со всех камер наблюдений, которые зафиксировали поведение украинца и действия полиции. Видео подтверждают, что его били и душили, пока он не умер. О деталях событий двухлетней давности написало издание Onet.

Журналисты издания получили записи с камер слежения, которые зафиксировали последние часы жизни украинца. Увидели, как он вместе с друзьями садился в автобус — стоял на собственных ногах, немного шатался, более крепкие друзья поддерживали его за плечи. Затем видели, как парня ведут, согнув вдвое, полицейские. Также просмотрели все шесть минут записи, когда Дмитрия избивали до смерти. В статье указывается, что рекомендуют не смотреть видео людям младше 18 лет — кадры жестокие.

Убийство украинца в Польше: детали

30 июля 2021 года 24-летний украинец Дмитрий Никифоренко вместе с друзьями-заробитчанами выпил после работы, говорится в статье. Мужчина опьянел и отправился домой в сопровождении двух коллег. Вместе они сели в автобус: мужчину посадили на последнее кресло, он вел себя спокойно и даже задремал.

Камера автобуса показала, как группа украинцев загружалась на последнюю дверь. Видно двух-трех крупных мужчин, к которым прислонился несколько меньший по росту и весу Дмитрий.

Ситуация во Вроцлаве Фото: Скриншот

Следующие кадры, которые попали в распоряжение издания, сняты камерой на входе в вытрезвитель. Дмитрия сюда доставили с конечной станции автобуса, где он сидел на скамейке и дремал. Как установили журналисты, друзья вышли раньше и он спал, пока все не вышли из транспорта. На конечной его осмотрели медики, а дальше он попал в руки полиции, которая повезли его в вытрезвитель.

На видео над входом в вытрезвитель — двое полицейских, которые вывернули руки пьяного мужчины и ведут его по пандусу в помещение.

Полиция Вроцлава Фото: Скриншот

Следующие записи сделаны в двух помещениях вытрезвителя. Рядом с Дмитрием — группа из иногда трех, иногда пяти человек. Среди них две женщины. Его сначала оставляют в коридоре, при этом наваливаются пять человек. Далее доставляют в палату, и здесь начинается избиение. Никифоренко выкручивают руки, душат, садятся на спину, толкают, бьют.

На шестой минуте записи видно, что Никифоренко уже не шевелится. После этого становится ясно, что он умер.

Во время предварительного расследования, о котором Фокус писал в 2021 году, полицейские заявили, будто Дмитрий был под воздействием наркотиков, а не просто пьян. Позже настаивали, что он дрался.

"Из протокола следует, что мужчина был пьян и агрессивен", — цитируется заявление представителя полиции Нижней Силезии Лукаша Дутковяка.

Экспертиза доказала, что наркотических веществ в крови не обнаружили, утверждают журналисты польского СМИ. Зато обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Кроме того, польские правоохранители утверждали, что кого-то из них укусили. Невеста Дмитрия еще два года назад объясняла, что при тех условиях он просто хотел, чтобы его отпустили и больше ничего, кроме как укусить, сделать не мог.

Отметим, пока полиция Вроцлава на официальном сайте не прокомментировала ситуацию по Никифоренко, хотя два года назад началось служебное расследование. В одном из последних сообщений, касающихся Украины, говорится о некотором мужчине, которого ищут, чтобы арестовать.

Напоминаем, 8 сентября в Польше взрослые мужчины избили двух украинских подростков. При этом выкрикивали, что им нужно вернуться к себе в Украину. Через три дня, 11 сентября, пострадал таксист украинского происхождения. На видео с места событий видно, как его ударили в голову, а он в ответ применил баллончик для самозащиты.