США хочет лишить Россию любых доходов от энергетики, — Reuters

Представитель американского правительства Джеффри Пайетт подчеркнул, что Россия больше никогда не будет рассматриваться как надежный поставщик энергоносителей. США полны решимости лишить РФ будущих доходов от энергетики.

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Соединенные Штаты Америки и их партнеры из "Большой семерки" полны решимости лишить Россию любых доходов от энергетики. Об этом, через день после того, как Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на помощника министра энергетических ресурсов США Джеффри Пайетта.

Кроме того, он подчеркнул, что США больше никогда не будут рассматривать Россию как надежного поставщика энергоносителей. Такое заявление Пайетт сделал выступая на онлайн-брифинге накануне американо-японского диалога по энергетической безопасности, который состоится на следующей неделе.

"Для меня вполне понятно, что Россия больше никогда не будет рассматриваться как надежный поставщик энергии", — сказал Пайетт журналистам.

По его словам, Россия преуменьшила влияние западных санкций, заявив, что они используются Соединенными Штатами, чтобы устранить Москву как конкурента в глобальных поставках энергоресурсов.

"Мы полны решимости работать вместе, чтобы лишить Россию будущих доходов от энергетики, и нацелиться, в частности, на инвестиции и проекты, которые увеличивают будущие доходы РФ от энергетики", — добавил он.

Отвечая на вопрос о закупке российского сжиженного природного газа некоторыми азиатскими странами, Пайетт сказал, что в отличие от нефти, экспорт газа не охватывается западными санкциями, "поэтому это вопрос того, как разные страны приспосабливаются к своему энергетическому балансу и стремятся уменьшить свой контакт с Россией и российскими поставками".

Напомним, 12 октября санкционное подразделение Минфина США (OFAC) сообщило, что Соединенные Штаты впервые ввели санкции в ответ на обход ценовых ограничений против российской нефти.