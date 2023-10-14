В Великобритании 1,5 миллиона домов могут уйти под воду: ученые назвали сроки

Угроза затопления появилась из-за стремительного таяния ледников Арктики. Помимо угрозы для целых населенных пунктов, Лондон может столкнуться с более холодными зимами, как в России или Канаде.

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В Великобритании полтора миллиона домов находятся под угрозой полного затопления в ближайшие десятилетия. Всему причина подъем уровня моря из-за таяния арктических льдов. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что парниковые газы сильно нагрели атмосферу, поэтому уровень мирового океана к 2100 году подымется на 17,5-52,4 мм. Если в дальнейшем потепление будет усугубляться, то это лишь усилит этот процесс.

В результате, к 2080 году таяние арктических ледников поставит под угрозу примерно полтора миллиона домов в Великобритании, которые могут уйти под воду.

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Также эти события приведут к эрозии британского побережья, а барьер на местной реке Темза придется модернизировать, чтобы он смог противостоять сильным приливам.

"В конце столетия правительству, вероятно, придется решать, где строить защитные сооружения, а где допускать наводнения. Низменная деревня Фэрборн в Уэльсе может и вовсе оказаться под водой, и местный совет заявляет, что к середине века она станет непригодной для жизни", — говорится в сообщении.

К слову, эксперты также предсказывают угрозу для течения в Северной Атлантике, известного как Атлантическая меридиональная циркуляция. Именно благодаря этому в Великобритании более мягкая зима, нежели в Канаде или России, которые расположены в аналогичных широтах. Сильное похолодание может стать реальностью уже в следующем столетии.

"Мы должны расставить приоритеты и увеличить финансирование научных и междисциплинарных исследований. В настоящее время наука об Арктике сосредоточена на ее летнем периоде, а арктическая зима, которая может рассказать нам о погоде очень многое, изучается недостаточно. Необходимо более тесное сотрудничество между британскими университетами, чтобы избежать повторения научных попыток найти одну и ту же информацию, а также с нашими международными партнерами, чтобы учиться и обмениваться ресурсами", — считает председатель подкомитета по полярным исследованиям Джеймс Грей.

В то же время, политическая напряженность может не позволить британским специалистам полностью изучить вопрос. После вторжения РФ на территорию Украины половина Арктического региона оказалась закрыта. Большая часть важной работы застопорилась.

До 2027 года Великобритания планирует выделить 5,2 миллиарда фунтов для того, чтобы защитить страну от вероятной опасности в виде затопления целых населенных пунктов.

Напомним, 19 июня сообщалось, что "самый бедный город" Британии может оказаться под водой. Член городского совета Дэн Кейси сказал, что боится, что защитные сооружения от наводнений быстро выйдут из строя. Дома в некоторых районах города совсем не рассчитаны на затопление.