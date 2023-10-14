У Великобританії 1,5 мільйона будинків можуть піти під воду: вчені назвали терміни

Загроза затоплення з'явилася через стрімке танення льодовиків Арктики. Крім загрози для цілих населених пунктів, Лондон може зіткнутися з більш холодними зимами, як у Росії або Канаді.

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У Великій Британії півтора мільйона будинкiв перебувають під загрозою повного затоплення в найближчі десятиліття. Всьому причина підйом рівня моря через танення арктичних льодів. Про це повідомляє Mirror.

Зазначається, що парникові гази сильно нагріли атмосферу, тому рівень світового океану до 2100 року підніметься на 17,5-52,4 мм. Якщо надалі потепління посилюватиметься, то це лише посилить цей процес.

У результаті, до 2080 року танення арктичних льодовиків поставить під загрозу приблизно півтора мільйона будинків у Великій Британії, які можуть піти під воду.

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Також ці події призведуть до ерозії британського узбережжя, а бар'єр на місцевій річці Темза доведеться модернізувати, щоб він зміг протистояти сильним припливам.

"Наприкінці століття уряду, ймовірно, доведеться вирішувати, де будувати захисні споруди, а де допускати повені. Низинне село Ферборн в Уельсі може і зовсім опинитися під водою, і місцева рада заявляє, що до середини століття воно стане непридатним для життя", — йдеться в повідомленні.

До слова, експерти також пророкують загрозу для течії в Північній Атлантиці, відомої як Атлантична меридіональна циркуляція. Саме завдяки цьому у Великій Британії м'якша зима, ніж у Канаді або Росії, які розташовані в аналогічних широтах. Сильне похолодання може стати реальністю вже в наступному столітті.

"Ми повинні розставити пріоритети і збільшити фінансування наукових і міждисциплінарних досліджень. Нині наука про Арктику зосереджена на її літньому періоді, а арктична зима, яка може розповісти нам про погоду дуже багато, вивчається недостатньо. Необхідна тісніша співпраця між британськими університетами, щоб уникнути повторення наукових спроб знайти одну й ту саму інформацію, а також із нашими міжнародними партнерами, щоб навчатися й обмінюватися ресурсами", — вважає голова підкомітету з полярних досліджень Джеймс Грей.

Водночас, політична напруженість може не дозволити британським фахівцям повністю вивчити питання. Після вторгнення РФ на територію України половина Арктичного регіону виявилася закритою. Велика частина важливої роботи застопорилася.

До 2027 року Велика Британія планує виділити 5,2 мільярда фунтів для того, щоб захистити країну від ймовірної небезпеки у вигляді затоплення цілих населених пунктів.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що "найбідніше місто" Британії може опинитися під водою. Член міської ради Ден Кейсі сказав, що боїться, що захисні споруди від повеней швидко вийдуть з ладу. Будинки в деяких районах міста зовсім не розраховані на затоплення.