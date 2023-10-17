"Это наша красная линия": король Иордании заявил, что не примет беженцев из Сектора Газа
Абдалла II заявил, что не допустит возникновения лагерей беженцев палестинцев на территории его страны.
Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн 17 октября во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выразил озабоченность возможными попытками перемещения жителей Сектора Газа в его королевство или в Египет. Он считает, что гуманитарную ситуацию необходимо решать внутри сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters.
"Это наша красная линия. Потому что, я думаю, есть силы, которые пытаются использовать ситуацию в секторе Газа для проведения "политики свершившихся фактов на местах", — сказал Абдалла II.
Также он заверил, что Иорда́нское Хашими́тское Короле́вство и Египет не позволят возникнуть новым лагерям для палестинских беженцев.
Что этому предшествовало
Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю из Сектора Газа. Под ракетными ударами оказались населенные пункты в центре и на юге страны. В ответ на атаку ЦАХАЛ объявил военное положение и начал наносить удары по боевикам. Премьер Израиля призвал мирных жителей срочно покинуть Сектор Газа. Силы Армии обороны Израиля продолжают военную операцию "Железные мечи" против террористов ХАМАСа и готовятся к наземному наступлению.
Кроме этого, 17 октября сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Израиль сотрудничают над разработкой совместного плана по поставке гуманитарной помощи, предоставленной другими странами и международными организациями, в район Сектора Газа.