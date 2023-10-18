Силовики устроили облаву: в Беларуси мужчина вывесил флаг Украины (фото)

По данным СМИ, силовые структуры под руководством Александра Лукашенко провели спецоперацию в поселке Сосновый Бор и задержали местного жителя. На него завели уголовное дело.

Related video

В селе Сосновый Бор на территории Гомельской области в Беларуси местный житель сорвал флаг текущей власти и поднял флаг Украины. В результате властные структуры привлекли силовых представителей и провели оперативные мероприятия в данном населенном пункте. Об этом сообщает сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"В ночь с 13 на 14 октября житель с. Сосновый Бор, что на Гомельщине, сорвал и выбросил в мусорник красно-зеленый флаг лукашистов. Вместо него был поднят флаг Украины", — говорится в сообщении.

Позднее, по информации источника, силовые структуры под руководством Александра Лукашенко провели спецоперацию в этом поселке и задержали местного жителя.

В результате обыска в доме этого мужчины была обнаружена национальная символика белорусов, которую власти, руководимые Александром Лукашенко, классифицировали как "экстремистскую символику". В отношении него было начато уголовное преследование.

В Беларуси мужчина вывесил флаг Украины

Напомним, что в воскресенье 15 октября около 23:00 несколько человек в состоянии алкогольного опьянения сорвали флаг Украины на улице Диджиойи в Вильнюсе. После чего мужчины положили флаг в мусорный бак деревянным древком вверх и плюнули в него. Сообщалось, что трое из четырех мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали и взяли под стражу.

Напомним, 24 сентября стало известно о масштабном скандале в Макарове Киевской области. Переселенка из оккупированной части Запорожской области заявила, что местная владелица салона красоты оскорбила ее и мужа-военного за то, что их дети нарисовали флаг Украины на асфальте возле салона.