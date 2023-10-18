Силовики влаштували облаву: у Білорусі чоловік вивісив прапор України (фото)

За даними ЗМІ, силові структури під керівництвом Олександра Лукашенка провели спецоперацію в селищі Сосновий Бір і затримали місцевого жителя. На нього завели кримінальну справу.

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У селі Сосновий Бор на території Гомельської області в Білорусі місцевий житель зірвав прапор нинішньої влади і підняв прапор України. У результаті владні структури залучили силових представників і провели оперативні заходи в цьому населеному пункті. Про це повідомляє повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"У ніч з 13 на 14 жовтня мешканець с. Сосновий Бір, що на Гомельщині. Сосновий Бор, що на Гомельщині, зірвав і викинув у смітник червоно-зелений прапор лукашистів. Замість нього було піднято прапор України", — йдеться в повідомленні.

Пізніше, за інформацією джерела, силові структури під керівництвом Олександра Лукашенка провели спецоперацію в цьому селищі і затримали місцевого жителя.

У результаті обшуку в будинку цього чоловіка було виявлено національну символіку білорусів, яку влада, керована Олександром Лукашенком, класифікувала як "екстремістську символіку". Щодо нього було розпочато кримінальне переслідування.

У Білорусі чоловік вивісив прапор України

Нагадаємо, що в неділю 15 жовтня близько 23:00 кілька людей у стані алкогольного сп'яніння зірвали прапор України на вулиці Діджіойі у Вільнюсі. Після чого чоловіки поклали прапор у сміттєвий бак дерев'яним держаком догори і плюнули в нього. Повідомлялося, що троє з чотирьох чоловіків перебували в стані алкогольного сп'яніння. Їх затримали і взяли під варту.

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо про масштабний скандал у Макарові Київської області. Переселенка з окупованої частини Запорізької області заявила, що місцева власниця салону краси образила її та чоловіка-військового за те, що їхні діти намалювали прапор України на асфальті біля салону.