"Слишком подробно освещал": гендиректора ТАСС могли уволить из-за мятежа Пригожина, — СМИ

По информации российских чиновников, 24 июня Сергей Михайлов мог улететь из Москвы, что не понравилось руководству Кремля. Пресс-секретарь Путина отверг версию, что увольнение связано с июньскими событиями.

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Генерального директора российского издания ТАСС Сергея Михайлова могли уволить за освещение военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает The Moscow Times.

О том, что глава российского средства массовой информации был отстранен от должности после июньских событий в России рассказали пять источников. Один из них является высокопоставленным сотрудником ТАСС, а другие связаны с государственными структурами. Они согласились дать комментарий лишь на условии анонимности, ведь боятся уголовного преследования.

Военный мятеж Пригожина: наказание от Кремля

Отмечается, что Сергей Михайлов стал первым гражданским чиновником, который был "наказан" после попытки государственного переворота. Основная претензия была в том, что издание излишне освещало события военного мятежа, ведь в Кремле сначала предпочли молчать. Более того, утром 24 июня журналисты одними из первых опубликовали фотографии бойцов ЧВК "Вагнер" в Ростове-на Дону, а это было доказательством, что они заняли центр города и заблокировали местный штаб.

"ТАСС слишком подробно и оперативно все это освещал. Какое-то помешательство у них случилось. Забыли, что их главная задача не в том, чтобы сообщать новости. А чтобы создавать для Кремля идеологически верный нарратив", — заявил чиновник из российского правительства.

Более того, один из источников рассказал, что первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов, курирующий российские СМИ, "был просто в ярости".

Военный мятеж Пригожина: гендиректор ТАСС улетел из Москвы

Причиной для увольнения стало то, что Сергей Михайлов улетел из Москвы в тот момент, когда техника и личный состав ЧВК "Вагнер" двигались к столице, отмечают в материале. Тогда из аэропортов стремительно улетали бизнес-джеты чиновников и бизнесменов.

После этого спецслужбам могли приказать выяснить, кто 24 июня действительно покидал территорию Москвы и России, чтобы "наказать их за неблаговидный поступок", отмечает источник.

"Он улетел. Но ему позвонили и сказали срочно вернуться. Потом всем говорил, что была заранее запланированная поездка. Но кому это интересно?" — рассказывает давний знакомый бывшего гендиректора ТАСС.

Увольнение гендиректора ТАСС: реакция Михайлова

Сам Сергей Михайлов в комментарии The Moscow Times рассказал, что в те дни был якобы в своем кабинете, но утром ему пришлось уехать.

"Никаких претензий к работе ТАСС никогда за 11 моих лет не было", — рассказывает он.

Отставка гендиректора ТАСС стала шоком для его подчиненных, ведь 5 июля, когда и могло произойти увольнение, никто не подозревал, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко им объявит о назначении нового руководителя.

Новым главой издания стал замгендиректор государственного ВГТРК и бывший пресс-секретарь избирательного штаба российского президента Андрей Кондрашов.

"Михайлов не собирался уходить в тот момент. Он просил его освободить от обязанностей раньше. Потому что попадание в санкционный список его сильно потрясло — он сибарит, любит погулять по европейским ресторанам. Но начальство его не отпустило. Поэтому он спокойно работал дальше", — рассказывает один из его знакомых. Сотрудник ТАСС также поделился, что у него были рабочие задачи на конец 2023 года, поэтому увольняться он точно не собирался.

Увольнение гендиректора ТАСС: комментарий Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что версия с увольнением из-за военного мятежа ЧВК "Вагнер" якобы не соответствует действительности, однако больше подробностей по этому поводу не прозвучало.

Напомним, 13 июля сообщалось, что после мятежа, организованного основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в РФ начались чистки среди высших военных чиновников, подозреваемых в причастности к бунту.