"Не все в Польше закончилось выборами": Лех Валенса предупредил о вероятных терактах в стране

По словам экс-главы Польши, проигравшая на выборах сторона готова пойти на все, чтобы не отдавать власть.

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Лех Валенса, первый демократично избранный президент Польши с 1926 года, который занимал этот пост с 1990 по 1995 года, заявил об угрозе терактов в Польше. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, проигравшая на парламентских выборах в Польше сторона "способна сделать все, чтобы не отдать власть".

"Я предупреждал вас и предупреждаю. Не все в Польше закончилось выборами. У меня есть информация, что планируется ряд террористических акций. Проигравшая на выборах сторона способна сделать все, чтобы не отдать власть. Сегодня я сообщаю о преступлении", — написал Лех Валенса, намекнув, что ему также поступают угрозы.

Пост Леха Валенсы Фото: Скриншот

"Я никогда не поддавался и не поддамся никаким угрозам. Надеюсь, что соответствующие службы быстро и эффективно поймают этих "чудаков", распространяющих криминальные угрозы", — резюмировал Лех Валенса.

Напомним, после высказываний экс-президента Польши в 2022 году о том, что политическую систему России надо изменить и уменьшить ее население до 50 миллионов человек, Валенсе стали поступать угрозы. Кремлевские пропагандисты назвали экс-лидера Польши негодяем и предложили 5 млн долларов или евро за его голову.

Выборы в Сейм Польши прошли в середине октября. Ведущая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов, занимая первое место. На втором месте расположилась оппозиционная "Гражданская коалиция" с результатом в 30,7%.