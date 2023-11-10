Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: СМИ выяснили новые подробности встречи лидеров
По словам журналистов, главной темой разговора политиков cтанет перспектива восстановления военных каналов связи. Ситуацию вокруг Тайваня лидеры обсудят отдельно.
Уже 15 ноября президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско. Политики собираются обсудить восстановление каналов связи между армиями двух стран, а также конфликт вокруг Тайваня. Об этом пишет издание Financial Times.
По словам журналистов, Вашингтон и Пекин хотят восстановить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности. Речь идет о военной активности КНР около Тайваня, а также о попытках Штатов помешать Китаю получить доступ к новым американским технологиям.
Издание пишет, что главной темой разговора Байдена и Си Цзиньпина станет перспектива восстановления военных каналов связи. Отметим, что Китай закрыл их еще в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Как рассказал журналистам один из источников, Байден хочет принять необходимые меры, чтобы восстановить связь между Штатами и КНР в оборонной сфере.
Кроме того, как сообщается, ситуацию вокруг Тайваня политики обсудят отдельно. В материале говорится, что американский лидер выразит беспокойство активностью Китая вокруг острова, которую он назовет "опасной" и "провокационной".
Напомним, что в Белом доме 10 ноября сообщили, что президент США Джо Байден впервые за год проведет личную встречу с главой Китая Си Цзиньпином. Кроме того, в официальном сообщении отмечается, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, неизменную важность поддержки открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.