Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: СМИ выяснили новые подробности встречи лидеров

По словам журналистов, главной темой разговора политиков cтанет перспектива восстановления военных каналов связи. Ситуацию вокруг Тайваня лидеры обсудят отдельно.

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Уже 15 ноября президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско. Политики собираются обсудить восстановление каналов связи между армиями двух стран, а также конфликт вокруг Тайваня. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, Вашингтон и Пекин хотят восстановить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности. Речь идет о военной активности КНР около Тайваня, а также о попытках Штатов помешать Китаю получить доступ к новым американским технологиям.

Издание пишет, что главной темой разговора Байдена и Си Цзиньпина станет перспектива восстановления военных каналов связи. Отметим, что Китай закрыл их еще в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как рассказал журналистам один из источников, Байден хочет принять необходимые меры, чтобы восстановить связь между Штатами и КНР в оборонной сфере.

Кроме того, как сообщается, ситуацию вокруг Тайваня политики обсудят отдельно. В материале говорится, что американский лидер выразит беспокойство активностью Китая вокруг острова, которую он назовет "опасной" и "провокационной".

Напомним, что в Белом доме 10 ноября сообщили, что президент США Джо Байден впервые за год проведет личную встречу с главой Китая Си Цзиньпином. Кроме того, в официальном сообщении отмечается, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, неизменную важность поддержки открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.