Переговори Байдена і Сі Цзіньпіна: ЗМІ з'ясували нові подробиці зустрічі лідерів
За словами журналістів, головною темою розмови політиків стане перспектива відновлення військових каналів зв'язку. Ситуацію навколо Тайваню лідери обговорять окремо.
Уже 15 листопада президент США Джо Байден і глава КНР Сі Цзіньпін зустрінуться в Сан-Франциско. Політики збираються обговорити відновлення каналів зв'язку між арміями двох країн, а також конфлікт навколо Тайваню. Про це пише видання Financial Times.
За словами журналістів, Вашингтон і Пекін хочуть відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі зростаючої напруженості. Йдеться про військову активність КНР біля Тайваню, а також про спроби Штатів перешкодити Китаю отримати доступ до нових американських технологій.
Видання пише, що головною темою розмови Байдена і Сі Цзіньпіна стане перспектива відновлення військових каналів зв'язку. Зазначимо, що Китай закрив їх ще торік після візиту тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Як розповіло журналістам одне з джерел, Байден хоче вжити необхідних заходів, щоб відновити зв'язок між Штатами і КНР в оборонній сфері.
Крім того, як повідомляється, ситуацію навколо Тайваню політики обговорять окремо. У матеріалі йдеться про те, що американський лідер висловить занепокоєння активністю Китаю навколо острова, яку він назве "небезпечною" і "провокаційною".
Нагадаємо, що в Білому домі 10 листопада повідомили, що президент США Джо Байден уперше за рік проведе особисту зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Крім того, в офіційному повідомленні наголошується, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США і Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв'язку, а також низку регіональних і глобальних питань.