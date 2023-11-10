Переговори Байдена і Сі Цзіньпіна: ЗМІ з'ясували нові подробиці зустрічі лідерів

За словами журналістів, головною темою розмови політиків стане перспектива відновлення військових каналів зв'язку. Ситуацію навколо Тайваню лідери обговорять окремо.

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Уже 15 листопада президент США Джо Байден і глава КНР Сі Цзіньпін зустрінуться в Сан-Франциско. Політики збираються обговорити відновлення каналів зв'язку між арміями двох країн, а також конфлікт навколо Тайваню. Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, Вашингтон і Пекін хочуть відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі зростаючої напруженості. Йдеться про військову активність КНР біля Тайваню, а також про спроби Штатів перешкодити Китаю отримати доступ до нових американських технологій.

Видання пише, що головною темою розмови Байдена і Сі Цзіньпіна стане перспектива відновлення військових каналів зв'язку. Зазначимо, що Китай закрив їх ще торік після візиту тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Як розповіло журналістам одне з джерел, Байден хоче вжити необхідних заходів, щоб відновити зв'язок між Штатами і КНР в оборонній сфері.

Крім того, як повідомляється, ситуацію навколо Тайваню політики обговорять окремо. У матеріалі йдеться про те, що американський лідер висловить занепокоєння активністю Китаю навколо острова, яку він назве "небезпечною" і "провокаційною".

Нагадаємо, що в Білому домі 10 листопада повідомили, що президент США Джо Байден уперше за рік проведе особисту зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Крім того, в офіційному повідомленні наголошується, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США і Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв'язку, а також низку регіональних і глобальних питань.