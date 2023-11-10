Будут судить "вышку": в Дагестане обвиняют мобильную связь в смерти учителей (фото)

В Дагестане состоялись третьи беспорядки в течение последних четырех месяцев, свидетельствует росСМИ. На этот раз дагестанцев "разозлило" оборудование для мобильной связи.

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Жители одного из районов Махачкалы в Дагестане требуют у властей РФ убрать вышку мобильной связи, которая стоит во дворе. При этом люди уверены, что из-за наличия этого устройства они имеют плохое здоровье и массово умирают. О деталях протестов в Дагестане рассказали в Telegram-канале "Осторожно, новости".

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В заметке указано, что протесты состоялись во дворе местной школы №31. На видео с места событий видно, как на улице собралось около трех десятков граждан разного возраста — от детей и молодежи до пожилых людей. Одна из участниц собрания показывает на башню мобильной связи, установленную, по ее словам, слишком близко от жилого дома и школы.

События в Махачкале — башня связи возле дома Фото: Скриншот События в Махачкале — башня связи Фото: Скриншот

Активисты уверены, что из-за башни "более 15 учителей умерло от онкологии". Также мужчина старшего возраста объясняет, что у него "все начинает ныть, болеть, это невозможно просто". С его слов, ему немного полегчало, когда башню выключили. Также отметил, что махачкалинцы готовы платить по 2 тыс. руб. (или 16 долл., или 600 грн) ежемесячно человеку, который будет приходить и отключать устройство.

Активистка в Махачкале Фото: Скриншот Активист в Махачкале Фото: Скриншот

На видео также показывают документ, выданный Главным управлением МЧС РФ по Дагестану. В документе ничего не сказано об "онкологии", но выяснили, что башня установлена с нарушением "минимального противопожарного расстояния".

События в Дагестане — ответ МЧС РФ Фото: Скриншот

Между тем местное население планирует и дальше протестовать. В частности, будут обращаться в Следственный комитет РФ и "Роспотребнадзор" и требовать, чтобы башню забрали. Владелец башни — компания "Мегафон" — получила уже вызов в суд, где будут рассматривать влияние устройства на болезни жителей Махачкалы.

Губернатор Дагестана Сергей Меликов не отреагировал на ситуацию, которая беспокоит жителей одного из дворов в Махачкале.

Детали ситуации с башней мобильной связи в Махачкале Фото: Скриншот

Между тем в сети можно отыскать выводы международных институций о влиянии электромагнитного излучения вышек мобильной связи. В частности, ВОЗ и Агентство по исследованию раковых заболеваний(IARK) уверены, что "нет никаких оснований для слухов, что базовые станции могут нести потенциальные риски для здоровья населения, проживающего в зоне действия такого оборудования".

Напоминаем, 29 октября в Махачкале состоялись другие беспорядки, которые завершились открытием нескольких уголовных производств. Как сообщали росСМИ, дагестанцы едва не устроили еврейские погромы, услышав, что в аэропорт прибыл самолет из Израиля, где началась война с террористами ХАМАС. Полторы тысячи граждан РФ захватили аэропорт и искали евреев в турбинах самолетов, показано на видео, снятых на месте событий. При этом местные власти начали обвинять в событиях украинцев.

Несколькими месяцами ранее, летом, здесь произошли еще одни беспорядки: протестовали против длительных перебоев со светом во время летней жары. После того, как дагестанцы перекрыли дорогу, электроснабжение срочного восстановили.