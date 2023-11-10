Судитимуть "вишку": у Дагестані звинувачують мобільний зв'язок у смерті вчителів (фото)

У Дагестані відбулись треті заворушення протягом останніх чотирьох місяців, свідчить росЗМІ. Цього разу дагестанців "роздратувало" обладнання для мобільного зв'язку.

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Жителі одного з районів Махачкали у Дагестані вимагають у влади РФ прибрати вежу мобільного зв'язку, яка стоїть на подвір'ї. При цьому люди впевнені, що через наявність цього пристрою вони мають погане здоров'я і масово помирають. Про деталі протестів у Дагестані розповіли у Telegram-каналі "Осторожно, новости".

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У дописі вказано, що протести відбулись на подвір'ї місцевої школи №31. На відео з місця подій видно, як на вулиці зібралось близько трьох десятків громадян різного віку — від дітей та молоді до старших людей. Одна з учасниць зібрання показує на вежу мобільного зв'язку, встановлену, з її слів, занадто близько від житлового будинку та школи.

Події у Махачкалі - вежа зв'язку біля будинку Фото: Скриншот Події у Махачкалі - вежа зв'язку Фото: Скриншот

Активісти впевнені, що через вежу "більш як 15 вчителів померло від онкології". Також чоловік старшого віку пояснює, що у нього "все починає нити, хворіти, це неможливо просто". З його слів, йому трохи полегшало, коли вежу вимкнули. Також зазначив, що махачкалинці готові сплачувати по 2 тис. руб. (або 16 дол., або 600 грн) щомісяця людині, яка буде приходити і відключати пристрій.

Активістка у Махачкалі Фото: Скриншот Активіст у Махачкалі Фото: Скриншот

На відео також показують документ, виданий Головним управлінням МНС РФ у Дагестані. У документі нічого не сказано щодо "онкології", але з'ясували, що вежа встановлена з порушенням "мінімальної протипожежної відстані".

Події у Дагестані - відповідь МНС РФ Фото: Скриншот

Тим часом місцеве населення планує і далі протестувати. Зокрема, звертатимуться до Слідчого комітету РФ та "Росспоживнагляду" і вимагатимуть, щоб вежу забрали. Власник вежі — компанія "Мегафон" — отримала вже виклик до суду, де будуть розглядати вплив пристрою на хвороби жителів Махачкали.

Губернатор Дагестану Сергій Меліков не відреагував на ситуацію, яка турбує жителів одного з подвір'їв у Махачкалі.

Деталі ситуації з вежою мобільного зв'язку у Махачкалі Фото: Скриншот

Між тим у мережі можна відшукати висновки міжнародних інституцій щодо впливу електромагнітного випромінювання веж мобільного зв'язку. Зокрема, ВООЗ та Агенція з дослідження ракових захворювань (IARK) впевнені, що "немає жодних підстав для чуток, що базові станції можуть нести потенційні ризики для здоров'я населення, що мешкає у зоні дії такого обладнання".

Нагадуємо, 29 жовтня у Махачкалі відбулись інші заворушення, які завершились відкриттям кількох кримінальних проваджень. Як повідомляли росЗМІ, дагестанці ледь не влаштували єврейські погроми, почувши, що в аеропорт прибув літак з Ізраїлю, де почалась війна з терористами ХАМАС. Півтори тисячі громадян РФ захопили аеропорт і шукали євреїв у турбінах літаків, показано на відео, знятих на місці подій. При цьому місцева влада почала звинувачувати у подіях українців.

Кількома місяцями раніше, влітку, тут відбулись ще одні заворушення: протестували проти тривалих перебоїв зі світлом під час літньої спеки. Після того, як дагестанці перекрили дорогу, електропостачання термінового відновили.