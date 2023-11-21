Смерть после "бразильской подтяжки ягодиц": Британия и Турция обсудят опасный косметический туризм

31-летняя британка Мелисса Керр умерла в стамбульской больнице в 2019 году после процедуры, которая предусматривала сбор жира и инъекции в область ягодиц (Brazilian Butt Lift (BBL). За это она также заплатила больше 3600 евро.

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Представители правительства Великобритании проведут официальную встречу со своими турецкими коллегами, чтобы обсудить опасности так называемого косметического туризма. Решение инициировано из-за резонансного случая: британка умерла после операции — "бразильской подтяжки ягодиц". Об этом сообщает The Daily Mail.

Процедура обошлась ей в более чем 3600 евро в одной из частных клиник.

31-летняя Мелисса Керр была госпитализирована в стамбульской больницу Medicana Kadikoy в 2019 году и умерла после процедуры, которая предусматривала сбор жира и инъекции в область ягодиц (Brazilian Butt Lift (BBL).

Сообщается, что вероятность смерти от этой процедуры "по меньшей мере в 10 раз выше, чем от многих других косметических процедур".

Жаклин Лейк, старший коронер (следователь, занимающийся случаями насильственной гибели или скоропостижной смерти) графства Норфолк, объяснила, что жительнице Дентона сообщили только "ограниченную информацию о рисках и уровне смертности", сопряженных с подобными операциями.

Коронер обратилась в Министерство здравоохранения и социального обеспечения и выразила обеспокоенность результатами расследования.

Фото: Facebook | 31-летняя Мелисса Керр со своим другом

"Я обеспокоена тем, что пациенты, которые едут в Турцию ради этой процедуры, не знают о сопряженных с ней рисках и высоком уровне смертности", — отметила следователь.

По ее словам, подобные процедуры если и контролируются, то крайне недостаточно.

Свои соображения она высказала министру здравоохранения Стивену Баркли.

В ведомстве на это ответили, что британские официальные лица в ближайшее время планируют посетить Турцию и встретиться со своими коллегами.

Цель встречи — обсудить нормативную базу и меры защиты для граждан Великобритании и выяснить конкретные области, в которых власти Великобритании и Турции должны работать сообща, чтобы снизить риски для пациентов.

Отмечается, что в особенности важно донести посыл о том, что пациенты должны знать перед тем, как согласиться лечь под скальпель.

Пациенты должны понимать, что проведение "бразильской подтяжки ягодиц" (BBL) связано с особыми рисками и нужно тщательно взвесить принимаемое решение.

31-летняя Мелисса Керр из Норфолка согласилась на операцию, когда отдыхала в Стамбуле

Бразильская подтяжка ягодиц

Согласно информации Американского общества пластической хирургии, увеличение ягодиц — это изменение размеров и формы ягодиц. При этом используются инъекции жировых отложений или вживляются силиконовые импланты.

"Бразильская подтяжка ягодиц" предусматривает перемещение и инъекции жировой ткани. Пациент подвергается липосакции, то есть из брюшной полости и бедер откачивают жировые отложения. Полученный таким образом жир вводят в ягодицы.

Напомним, что девушка изменилась до неузнаваемости после пластической операции и не может обновить права.

Также сообщалось, что собака "почувствовала" смертельную болезнь у женщины и спасла жизнь.