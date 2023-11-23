Гражданин Молдовы пытался поджечь военкомат в российском Волоколамске, — росСМИ (карта)

По сообщению российского медиа, попытки молдованина не увенчались успехом, "коктейли Молотова" отрикошетили от фасада и загорелись на брусчатке.

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В Российской Федерации 35-летний Максим, гражданин Республики Молдова из города Бельцы, пытался поджечь здание военного комиссариата в Волоколамске (Подмосковье). Об этом 23 ноября сообщил российский Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в пять утра на улице Советской. "Он достал из пакетика несколько бутылок с зажигательной смесью и начал метать их в здание. Но все они прилетели обратно и упали под ноги молдаванину. Пожар произошел на брусчатке", — говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

По информации российского медиа, Максим бросился к упавшим бутылкам с зажигательной смесью, поднял одну из них и кинул еще раз. Но та снова "отрикошетила и упала на то же место". Здание военкомата в итоге не загорелось.

Фото: Скриншот

Гражданина Молдовы задержали на месте. Выяснилось, что в РФ он находился без регистрации. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Поджоги военкоматов в России

7 сентября россиянка подожгла военкомат в Санкт-Петербурге. Пропагандисты сообщили, что очевидцы задержали женщину и вызвали полицию. Пожара не произошло, в результате инцидента никто не пострадал. В российском медиа уточнили, что нарушительницей оказалась 58-летняя сотрудница местного "Водоканала" Елена К. Женщина заявила, что стала жертвой "из известной всем страны". Ей якобы сказали, что в военкомате сидит "главный мошенник", поэтому здание надо поджечь.

Также 14 ноября сообщалось, что в России в Подольске дважды за сутки местные жители пытались сжечь военкомат. Так, в один день сначала около 21:30 к комиссариату на проспекте Ленина подошла женщина и бросила в окно здания бутылку с неизвестной смесью. Возгорания не произошло, бутылка лишь выбила окно. 53-летнюю Марию К. задержали на месте. Вторая попытка произошла через несколько часов, около 0:20. На этот раз коктейлем Молотова в бутылках из-под кефира военкомат атаковал 66-летний Александр Ч., его также задержали почти сразу, поскольку здание уже охраняли правоохранители.

23 ноября сообщалось, что в России осудили 17-летнего школьника Егора Балазейкина за попытки поджога двух военкоматов. Он проведет шесть лет в воспитательной колонии. Парень прождал свой приговор девять месяцев в СИЗО. Сторона обвинения отмечала, что он должен был понимать последствия своих действий.

Напомним, ночью на 23 ноября в Подмосковье прогремел взрыв и пропал свет сразу в нескольких населенных пунктах.