Тела сбросили с обрыва: в Турции нашли убитыми двух россиянок, — СМИ (фото, видео)

Произошел инцидент в районе курортного города Бодрум, где 42-летняя Ирина Двизова работала моделью. С женщиной и ее 15-летней дочерью мог расправиться бывший муж из Литвы.

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На территории Турции были убиты две гражданки Российской Федерации. Их завернутые в простыню тела нашли у дороги. Об этом сообщает местное издание CNN Turk 29 ноября.

Отмечается, что произошло это в районе курортного города Бодрум. Убитых россиянок, которые были дополнительно связаны веревками, обнаружили на склоне возле дороги, которая ведет в Ичмелер. Нашли их сотрудники полиции, которые патрулируют эту территорию.

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Погибшими оказались женщина и девочка подросткового возраста. По данным издания Anterhaber, речь идет про 42-летнюю Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь Даяну. Женщина работала моделью и участвовала в съемках кампаний для люксовых брендов одежды на территории Турции.

В то же время, российское медиа Shot пишет, что женщина в Турции работала риелтором, а моделью она была в прошлом. В Бодруме вместе с дочерью она снимала виллу.

Предварительно семья была застрелена и в этом подозревают "иностранное лицо". Полиция уже занялась расследованием.

Медиа "Осторожно, новости" пишет, что пропали мать и дочь еще несколько дней назад и родственники начали их искать. В доме, в котором они проживали, была обнаружена кровь на диване.

В Турции нашли тела двух гражданок России Фото: Shot

По одной версии, главным подозреваемым в убийстве является супруг Ирины Двизовой, который имеет гражданство Финляндии. Mash же сообщает, что это мог сделать 45-летний Андрей Куслевич — бывший супруг убитой, уроженец Литвы.

"Недолгое время он также жил в России, где имел проблемы с законом. В 2017 году его задержали в Москве по запросу властей Монако. Сообщалось, что Куслевич работал телохранителем у олигарха и обокрал начальника", — говорится в сообщении.

В Турции нашли тела двух гражданок России Фото: Shot

Во время брака с Ириной у них родился сын, которому сейчас 5 лет. После убийства, как отмечают источники в правоохранительных органов, он мог вернуться обратно в Литву.

Предварительно подозреваемый застрелил мать с дочерью на съемной вилле, обмотал их тела в простыни и сбросил с обрыва. Такие выводы были сделаны исходя с записей камер видеонаблюдения.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что в Турции арестовали украинца, который насмерть сбил грабителей. По данным журналистов, погибшие могли быть гражданами Турции и Азербайджана. Они пытались украсть сумку, в которой было 35 тысяч евро. Гражданина Украина после инцидента задержали.