"Новая таинственная респираторная болезнь": в Сенате США выступили за запрет поездок в Китай

Американские сенаторы направили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали лидера запретить сообщение с Китаем. Такие изменения предлагаются на время, пока нет "ясности" относительно нового заболевания.

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Член Республиканской партии и сенатор США от штата Флорида Марко Рубио вместе с коллегами выступил за то, чтобы страна закрыла выезд в Китай. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter) от 1 декабря.

"В Китае появляется новая таинственная респираторная болезнь, и ошибки COVID-19 нельзя повторить", — заявил он.

Сенатор рассказал, что вместе с другими республиканцами направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести запрет на поездки в Китай.

"Пока мы не получим дополнительные сведения об этом вирусе", — подчеркнул он.

Публикация Марко Рубио от 1 декабря Фото: Скриншот

Позже, 2 декабря, Рубио уточнил, что считает такой запрет проявлением здравого смысла.

Он подчеркнул, что США "ждут ясности" относительно новой болезни, но Байден "должен действовать сейчас".

Публикация Марко Рубио от 2 декабря Фото: Скриншот

Новый вирус в Китае: что о нем известно

Как сообщалось, в основном у пациентов диагностировали грипп, микоплазменную пневмонию, риновирусные инфекции, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и ряд других заболеваний.

Британский профессор медицины Пол Хантер заявлял, что вспышка нового вируса не похожа на эпидемию. По его мнению, в таком случае было бы больше случаев среди взрослых.

В Китае ожидают, что заболевание достигнет пика в ближайшие несколько недель.

Общее количество случаев неизвестно. Однако, по данным СМИ, детская больница Тяньцзиня только за день зафиксировала более 13 тысяч случаев, а в больнице Пекина ежедневно регистрируют более 7 тысяч пациентов с новым вирусом.

Марко Рубио: кто он такой и какова его позиция по Украине

Марко Рубио — сын эмигрантов из Кубы, родился в Майами. Он был избран в Сенат США в 2010 году. До этого политик работал городским комиссаром и был спикером Палаты представителей Флориды.

Фото Марко Рубио Фото: rubio.senate.gov

В марте Рубио призвал не называть войну в Украине "территориальным спором" и не сравнивать ее с конфликтами, которые решаются договорами и мирными соглашениями. Он подчеркивал, что цель Москвы — устранить украинское правительство и взять под контроль всю страну.

Однако уже в августе его риторика несколько изменилась. Рубио был одним из американских сенаторов, которые открыто выступили против выделения дополнительных средств для военной помощи Украине.

Республиканец призвал Вашингтон сосредоточить свое внимание на границах, которые нелегально пересекают люди. Также сенатор делился, что его неоднократно спрашивали, почему Украина важнее проблем самих США.

"Мы все еще должны наращивать нашу армию, потому что реальный риск — это Китай. Почему Украина важна в этом контексте? Я слышу это постоянно", — говорил он.

Напомним, в Китае резко увеличилось количество пациентов с респираторными вирусами. Особенно много пациентов — среди детей. Эксперты ожидают, что заболевание достигнет своего пика через 2-3 недели.

30 ноября заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что в Украине ухудшается ситуация с распространением гриппа и Covid-19. Особенно высокие показатели заболеваемости фиксируют в трех областях.