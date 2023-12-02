"Нова таємнича респіраторна хвороба": у Сенаті США виступили за заборону поїздок в Китай

Американські сенатори надіслали лист президенту Джо Байдену, в якому закликали лідера заборонити сполучення з Китаєм. Такі зміни пропонуються на час, поки немає "ясності" щодо нового захворювання.

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Член Республіканської партії та сенатор США від штату Флорида Марко Рубіо разом з колегами виступив за те, щоб країна закрила виїзд в Китай. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше — Twitter) від 1 грудня.

"У Китаї з’являється нова таємнича респіраторна хвороба, і помилки COVID-19 не можна повторити", — заявив він.

Сенатор розповів, що разом з іншими республіканцями надіслав лист президенту США Джо Байдену з закликом запровадити заборону на поїздки до Китаю.

"Доки ми не отримаємо додаткові відомості про цей вірус", — підкреслив він.

Публікація Марко Рубіо від 1 грудня Фото: Скриншот

Пізніше, 2 грудня, Рубіо уточнив, що вважає таку заборону проявом здорового глузду.

Він наголосив, що США "чекають ясності" щодо нової хвороби, але Байден "має діяти зараз".

Публікація Марко Рубіо від 2 грудня Фото: Скриншот

Новий вірус в Китаї: що про нього відомо

Як повідомлялося, здебільшого у пацієнтів діагностували грип, мікоплазменну пневмонію, риновірусні інфекції, респіраторно-синцитіальний вірус, аденовірус та низку інших захворювань.

Британський професор медицини Пол Хантер заявляв, що спалах нового вірусу не схожий на епідемію. На його думку, в такому разі було б більше випадків серед дорослих.

В Китаї очікують, що захворювання досягне піка в найближчі кілька тижнів.

Загальна кількість випадків невідома. Однак, за даними ЗМІ, дитяча лікарня Тяньцзіня лише за день зафіксувала понад 13 тисяч випадків, а у лікарні Пекіна щодня реєструють понад 7 тисяч пацієнтів з новим вірусом.

Марко Рубіо: хто він такий і яка його позиція щодо України

Марко Рубіо — син емігрантів з Куби, народився у Маямі. Він був обраний у Сенат США у 2010 році. До цього політик працював міським комісаром та був спікером Палати представників Флориди.

Фото Марко Рубіо Фото: rubio.senate.gov

У березні Рубіо закликав не називати війну в Україні "територіальною суперечкою" та не порівнювати її з конфліктами, які вирішуються договорами й мирними угодами. Він наголошував, що ціль Москви — усунути український уряд і взяти під контроль усю країну.

Проте вже у серпні його риторика дещо змінилася. Рубіо був одним з американських сенаторів, які відкрито виступили проти виділення додаткових коштів для військової допомоги Україні.

Республіканець закликав Вашингтон зосередити свою увагу на кордонах, які нелегально перетинають люди. Також сенатор ділився, що його неодноразово запитували, чому Україна важливіша за проблеми самих США.

"Ми все ще маємо нарощувати нашу армію, тому що реальний ризик — це Китай. Чому Україна важлива в цьому контексті? Я чую це постійно", — казав він.

Нагадаємо, в Китаї різко збільшилась кількість пацієнтів з респіраторними вірусами. Особливо багато пацієнтів — серед дітей. Експерти очікують, що захворювання досягне свого піка за 2-3 тижні.

30 листопада заступник голови МОЗ Ігор Кузін заявив, що в Україні погіршується ситуація з поширенням грипу та Covid-19. Особливо високі показники захворюваності фіксують у трьох областях.