"13 171 випадок за день": у Китаї масово почастішали респіраторні захворювання серед дітей, — ЗМІ

За даними журналістів, здебільшого хворіють на грип і мікоплазменну пневмонію. Були також випадки риновірусної інфекції, респіраторно-синцитіального вірусу, аденовірусу та низки інших захворювань.

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За останні кілька тижнів у Китаї різко збільшилася кількість пацієнтів із респіраторними захворюваннями, особливо серед дітей. Про це пише Newsweek.

На думку деяких експертів, через суворі заходи з боротьби з COVID, які скасували менше ніж рік тому, імунна система дітей виявилася непідготовленою, що й призвело до того, що серед пацієнтів переважають діти. Але про високе зростання смертності не повідомлялося.

Про які захворювання відомо, які симптоми?

На початку тижня китайське держвидання Global Times із посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я повідомило, що здебільшого були випадки грипу, мікоплазменної пневмонії, риновірусних інфекцій, респіраторно-синцитіального вірусу, аденовірусу та низки інших захворювань.

Пол Хантер, професор медицини в британському Університеті Східної Англії вважає, що це все ж таки не схоже на епідемію нового вірусу. У такому разі, на його думку, варто було б очікувати набагато більших випадків захворювань серед дорослих.

Однак висловлюється думка і про те, що літні жителі Китаю можуть контактувати з патогенами під час сімейних зібрань наприкінці року.

Китайські експерти в галузі охорони здоров'я очікують, що захворювання досягне піку в найближчі 2-3 тижні, але інфекція може тривати до наступної весни.

Скільки людей постраждало і де?

Загальна кількість захворювань у масштабах країни поки незрозуміла, оскільки надходять тільки локальні повідомлення з лікарень по всьому Китаю.

Повідомляється, що дитяча лікарня Тяньцзіня 18 листопада повідомила, що за один день було зафіксовано 13 171 випадок захворювань серед дітей. Географічне поширення випадків, що охоплюють понад 643 км від Пекіна до Ляоніна, вказує на ширший спалах, що розпочався в північному Китаї.

Минулого тижня державні ЗМІ повідомляли, що в Пекіні лікарні працювали з повним завантаженням понад місяць. Пекінська дитяча лікарня повідомила, що щодня реєструється понад 7000 випадків захворювання. У ще одній дитячій лікарні Пекіна відзначили значне зростання захворювань на мікоплазмову пневмонію: 90% із 300 ліжок зайняті, зовні формуються довгі черги.

21 листопада китайські ЗМІ та система оповіщення ProMed, відома своєю роллю в приверненні уваги до спалаху коронавірусу 2019 року, повідомили, що серед дітей у північній частині Китаю спостерігали осередки невстановленої пневмонії.

Нагадаємо, що у британця виявили рідкісний штам свинячого грипу.

Також повідомлялося, що влада Китаю заявляє, що хвилюватися нема про що, але надає порівняно небагато інформації про новий спалах захворювань.