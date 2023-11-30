"13 171 случай за день": в Китае массово участились респираторные заболевания среди детей, — СМИ

По данным журналистов, в основном болеют гриппом и микоплазменной пневмонией. Были также стучаи риновирусной инфекции, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса и ряда других заболеваний.

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За последние несколько недель в Китае резко увеличилось количество пациентов с респираторными заболеваниями, особенно среди детей. Об этом пишет Newsweek.

По мнению некоторых экспертов из-за строгих мер по борьбе с COVID, которые отменили меньше года тому назад, иммунная система детей оказалась неподготовленной, что и привело к тому, что среди пациентов преобладают дети. Но о высоком росте смертности не сообщалось.

О каких заболеваниях известно, каковы симптомы?

В начале недели китайское госиздание Global Times со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению сообщило, что в основном были случаи гриппа, микоплазменной пневмонии, риновирусных инфекций, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса и ряда других заболеваний.

Пол Хантер, профессор медицины в британском Университете Восточной Англии считает, что это все же не похоже на эпидемию нового вируса. В таком случае, по его мнению стоило бы ожидать гораздо больших случаев заболеваний среди взрослых.

Однако высказывается мнение и о том, что пожилые жители Китая могут контактировать с патогенами во время семейных собраний в конце года.

Китайские эксперты в области здравоохранения ожидают, что заболевания достигнет пика в ближайшие 2-3 недели, но инфекция может продлиться до следующей весны.

Сколько людей пострадало и где?

Общее количество заболеваний в масштабах страны пока не ясно, поскольку поступают только локальные сообщения из больниц по всему Китаю.

Сообщается, что детская больница Тяньцзиня 18 ноября сообщила, что за один день были зафиксированы 13 171 случай заболеваний среди детей. Географическое распространение случаев, охватывающих более 643 км от Пекина до Ляонина, указывает более широкую вспышку, начавшуюся в северном Китае.

На прошлой неделе государственное СМИ сообщали, что в Пекине больницы работали с полной загрузкой больше месяца. Пекинская детская больница сообщила, что ежедневно регистрируется более 7000 случаев заболевания. В еще одной детской больнице Пекина отметили значительный рост заболеваний микоплазменной пневмонией: 90% из 300 коек заняты, снаружи формируются длинные очереди.

21 ноября китайские СМИ и система оповещения ProMed, известная своей ролью в привлечении внимания к вспышке коронавируса в 2019 году, сообщили, что среди детей в северной части Китая наблюдались очаги неустановленной пневмонии.

Напомним, что у британца обнаружили редкий штамм свиного гриппа.

Также сообщалось, что власти Китая заявляют, что волноваться не о чем, но предоставляют сравнительно немного информации о новой вспышке заболеваний.