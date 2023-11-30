Усього 50 випадків за 18 років. У британця виявили рідкісний штам свинячого грипу

Рутинна перевірка на сезонне захворювання виявила в анонімного чоловіка вірус, який вкрай рідко передається від свиней до людей. Влада закликає не турбуватися з цього приводу, але при цьому відстежує ситуацію.

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У Великій Британії було підтверджено новий випадок рідкісного різновиду свинячого грипу, грипу A H1N2v, у людини, що викликало розслідування з боку представників охорони здоров'я. Цей штам, хоча і схожий на той, що зустрічається у свиней, унікальний порівняно з іншими нещодавніми випадками захворювання людей по всьому світу. Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) наразі виявляє і контролює близькі контакти, щоб запобігти подальшому поширенню захворювання, пише ScienceAlert.

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Випадок захворювання було виявлено в Північному Йоркширі, де у пацієнта, чий вік і дані про стан здоров'я не розголошуються, спостерігалися слабкі симптоми, і відтоді він одужав. Випадок було виявлено під час рутинного спостереження за грипом після того, як місцевий лікар провів обстеження пацієнта 9 листопада. Подальше секвенування геному та аналіз ПЛР підтвердили наявність H1N2.

Свинячий грип, поширене захворювання серед свиней, іноді заражає людей, причому в попередніх випадках у людини були виявлені варіанти H1N1v, H3N2v і H1N2v. Цей нещодавній випадок у Великій Британії — перший випадок виявлення H1N2v у людей у країні, хоча з 2005 року в усьому світі було зареєстровано 50 випадків.

Експерти наголошують, що ці віруси, як правило, не передаються від людини до людини і зазвичай пов'язані з прямим або непрямим контактом зі свинями. Хоча свинячий грип може спричиняти масове захворювання свиней, він рідко призводить до летального результату. В інфікованих свиней симптоми можуть бути слабкими або взагалі відсутніми.

Влада та експерти не надто занепокоєні цим випадком, але наголошують на важливості моніторингу подібних випадків з огляду на можливість вірусів грипу А адаптуватися до нових хазяїв і об'єднуватися з людськими штамами, призводячи до появи нових варіантів.

Пандемія свинячого грипу 2009 року була спричинена іншим штамом H1N1, який наразі є звичайним сезонним вірусом грипу в людей і відрізняється від штамів, які наразі зустрічаються у свиней. Профілактичні заходи включають дотримання правил гігієни поблизу свиней і виконання рекомендацій лікаря для тих, хто відчуває респіраторні симптоми. Представники органів охорони здоров'я Великої Британії проводять ретельну роботу з тими, хто перебував у тісному контакті з пацієнтом, і надають відповідні рекомендації.

Раніше Фокус писав про те, чи загрожує черговий штам коронавірусу під назвою Пірола новою пандемією. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, що постковідний синдром може взагалі не бути пов'язаний із Covid-19. Дослідники кажуть, що затяжний Ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

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