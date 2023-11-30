Грип та Covid: у трьох областях України можуть запровадити обмеження, — Кузін

За словами заступника міністра охорони здоров'я, за минулий тиждень від Covid-19 померло 56 людей, серед яких одна дитина.

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В Україні погіршується ситуація із захворюваністю на грип та Covid-19. Три регіони через перевищення епідемічного порогу вже можуть запровадити певні обмежувальні заходи. Про це 30 листопада в ефірі телемарафону розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зокрема, високі показники захворюваності фіксують у Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях.

За словами Кузіна, на сьогодні в Україні циркулює 13 штамів Covid-19. Найбільше випадків захворюваності на грип та коронавірусну інфекцію спостерігається серед дітей – 50% від усіх зареєстрованих випадків.

Головний санітарний лікар також пояснив, що з початку епідемічного сезону на грип та Covid захворіло понад мільйон українців.

У середньому за тиждень до медзакладів потрапляють 4200-4300 осіб, що є доволі високим показником. Коронавірус зараз займає 35% усіх випадків захворюваності.

Зокрема, лише протягом останнього тижня кількість випадків захворювання на Covid-19 зросла на 20%. Також медики фіксують і летальні випадки. Так, минулого тижня від коронавірусної інфекції померло 56 людей, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що в Україні виявили новий випадок штаму коронавірусу "Пірола". Його виявили у 20-річного мешканця Рівненської області. Цим підвидом можуть захворіти навіть раніше вакциновані люди.

Окрім того, 25 вересня експерти повідомляли, що наступна пандемія може бути у 20 разів смертоноснішою за коронавірусну інфекцію та вбити близько 50 млн людей.