Извержение вулкана в Индонезии: 42 туриста пропали без вести (видео)

По данным агентства по охране природных ресурсов Западной Суматры, с субботы в общей сложности 70 туристов зарегистрировались в двух пунктах въезда в Марапи через систему онлайн-бронирования, 28 из них успешно эвакуированы из района извержения.

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Вулкан Марапи в Индонезии в провинции Западная Суматра извергся в воскресенье, выбросив вулканический пепел на высоту до 3 км. Об этом пишет агентство Reuters, со ссылкой на данные агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны BNPB.

Вулкан высотой 2891 метр извергся в 14:54 по местному времени. Вулканический пепел с высокой интенсивностью распространился по близлежащим районам, сообщили власти, покрыв слоем пепла дороги, здания и автомобили.

"Наблюдался мощный столб серого пепла, клонившийся на восток. Извержение все еще продолжается", – сообщил представитель индонезийского Центра вулканологии и снижения геологических рисков.

Ахмад Рифанди, представитель станции мониторинга горы Марапи, сообщил, что после извержения наблюдался пепельный дождь, который дошел Букиттинги, третьего по величине города на Западной Суматре с населением более 100 000 человек.

Власти установили зону отчуждения вокруг кратера радиусом 3 км и запретили людям приближаться к вулкану. В районе извержения объявлен третий из четырех уровень опасности.

"Мы раздали жителям маски и призываем их оставаться в своих домах", — сообщил журналистам Аде Сетиаван, представитель местного отдела по борьбе со стихийными бедствиями BPBD.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Однако пепел накрыл несколько деревень, и власти раздают жителям маски, а также советуют носить очки для защиты глаз.

Также сообщается, что 42 туриста пропали без вести. По данным агентства по охране природных ресурсов Западной Суматры, с субботы в общей сложности 70 туристов зарегистрировались в двух пунктах въезда в Марапи через систему онлайн-бронирования.

"Команда агентства проводит эвакуацию. Двадцать восемь человек были эвакуированы, а остальных продолжают искать. Надеюсь, обошлось без жертв и все живы", – заявил представитель BNPB Дайан Индриати.

Некоторые туристы могут не уведомлять власти о своем присутствии при входе или выходе из таких районов, поэтому истинное количество пропавших без вести туристов остается неясным.

Вулканическая активность в этом районе наблюдается с января. Гора Марапи, что означает "Гора огня", считается наиболее интенсивно действующим вулканом на Суматре.

Индонезия расположена на так называемом тихоокеанском "Огненном кольце". По данным BNPB, на территории Индонезии находится 127 действующих вулканов.

Извержение вулкана Марапи

Напомним, в ноябре в Италии на острове Сицилия снова проснулся вулкан Этна. Из кратера бьет фонтан лавы. По словам журналистов, в этот раз активен юго-восточный кратер крупнейшего в Европе вулкана.

Ранее Фокус писал, что нашу планету ждут 500 лет извержений. Пробуждение вулкана в Исландии станет началом многовекового цикла.