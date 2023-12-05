Журналисты отмечают, что церемония с участием британских дипломатов напоминала времена пандемии COVID-19. Во время выступления Путин упомянул Тегеранскую конференцию и выразил надежду на улучшение отношений с Лондоном.

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Российский президент Владимир Путин, исходя из "санитарных" соображений, отказался стоять рядом с новым британским послом Найджелом Кейси и другими дипломатами ближе, чем на 70 футов (20 метров), во время дипломатической церемонии. Об этом пишет The Daily Mail.

Путин, судя по всему, протянул Британии оливковую ветвь (символ мира) и призывал к "изменению к лучшему" в отношениях между Москвой и Лондоном на церемонии принятия дипломатических верительных грамот в позолоченном Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Однако действия не вполне согласовывались со словами, поскольку глава Кремля стоял на приличном расстоянии от 21 дипломата, в том числе и от британца Найджеле Кейси. И не говорил с ними.

Новый посол Великобритании в РФ Найджеле Кейси

Церемония напоминала времена пандемии. В своей речи Путин упомянул 80-летие Тегеранской конференции с участием трех союзных государств — СССР, США и Великобритании и их лидеров: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

По словам президента РФ, та конференция заложила основы современной системы международных отношений. Он также отметил, что в послевоенный период и до недавнего времени странам удавалось выстраивать взаимодействие, основанное на понимании ответственности за поддержание глобального мира.

Путин на церемонии передачи верительных грамот

Нынешнее положение дел в диалоге с Лондоном общеизвестно, уточнил Путин, и выразил надежду на улучшение.

Напомним, что, по словам легенды британской армии Майка Джексона, "Путин у власти не надолго", но его преемник может оказаться еще более авторитарным лидером.

Также сообщалось, что, по оценкам ведомства по вопросам национальной безопасности Польши, у НАТО осталось три года года подготовки перед нападением России.