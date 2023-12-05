Журналісти зазначають, що церемонія за участю британських дипломатів нагадувала часи пандемії COVID-19. Під час виступу Путін згадав Тегеранську конференцію і висловив сподівання на поліпшення відносин із Лондоном.

Related video

Російський президент Володимир Путін, з огляду на "санітарні" міркування, відмовився стояти поруч із новим британським послом Найджелом Кейсі та іншими дипломатами ближче, ніж на 70 футів (20 метрів), під час дипломатичної церемонії. Про це пише The Daily Mail.

Путін, судячи з усього, простягнув Британії оливкову гілку (символ миру) і закликав до "змін на краще" у відносинах між Москвою і Лондоном на церемонії прийняття дипломатичних вірчих грамот у позолоченому Олександрівському залі Великого Кремлівського палацу.

Однак дії не цілком узгоджувалися зі словами, оскільки очільник Кремля стояв на пристойній відстані від 21 дипломата, зокрема й від британця Найджеле Кейсі. І не говорив із ними.

Новий посол Великої Британії в РФ Найджеле Кейсі

Церемонія нагадувала часи пандемії. У своїй промові Путін згадав 80-річчя Тегеранської конференції за участю трьох союзних держав — СРСР, США і Великої Британії — та їхніх лідерів: Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта і Вінстона Черчилля.

За словами президента РФ, та конференція заклала основи сучасної системи міжнародних відносин. Він також зазначив, що в повоєнний період і до недавнього часу країнам вдавалося вибудовувати взаємодію, засновану на розумінні відповідальності за підтримання глобального миру.

Путін на церемонії передачі вірчих грамот

Нинішній стан справ у діалозі з Лондоном загальновідомий, уточнив Путін, і висловив надію на поліпшення.

Нагадаємо, що, за словами легенди британської армії Майка Джексона, "Путін при владі не надовго", але його наступник може виявитися ще більш авторитарним лідером.

Також повідомлялося, що, за оцінками відомства з питань національної безпеки Польщі, у НАТО залишилося три роки року підготовки перед нападом Росії.