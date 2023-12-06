Снова российские пранкеры: "Вован и Лексус" поговорили с вице-премьером ФРГ

По сведениям представителей Министерства экономики, опубликованная пранкерами запись представляет собой нарезку из отдельных частей разговора, который несколько раз прерывался.

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Власти Германии подтвердили, что вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек попался на пранк "Вована и Лексуса". Об этом пишет Bild.

В YouTube и Telegram появилась 4-минутная запись их разговора на английском языке, в котором немецкий чиновник говорил о вывозе зерна из Украины, жаловался на высокие цены на газ и подчеркнул, что "давление — единственный язык, который понимает Путин".

"Нельзя исходить из того, что война (в Украине. — Ред.) скоро закончится. Не похоже на то. Следует ожидать длительной войны, которая продлится в следующем году, а возможно, и дольше", — сказал Хабек.

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В ведомстве вице-премьера подтвердили факт этого телефонного разговора, при этом звонивший представился дипломатом от Африканского союза. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что опубликованная пранкерами запись представляет собой нарезку из отдельных частей разговора, который несколько раз прерывался.

"Вопросы и ответы подделаны и не сочетаются друг с другом ни по тону и акцентам собеседников, ни по содержанию. При этом вице-премьер не разгласил никакой чувствительной информации или конфиденциальных данных", — обратили внимание представители ведомства.

Предупреждение немецкой контрразведки

В середине ноября контрразведка Германии предупредила немецких политиков о возможных звонках от "Вована и Лексуса". Федеральная служба по защите Конституции, внутренняя спецслужба МВД страны, разослала соответствующую инструкцию во все регионы Германии. В документе служба призвала всех чиновников и политиков к "превентивным мерам против текущей российской кампании дезинформации", тщательной проверке личности звонящего, вниманию к измененным адресам электронной почты и прекращению разговора, как только возникают сомнения в личности собеседника.

Немецкие спецслужбы конкретно указали на 37-летнего Владимира Кузнецова и 36-летнего Алексея Столярова, известных как "Вован и Лексус". Они считаются лояльными Владимиру Путину, по сведениям Bild, и ранее не раз разыгрывали европейских политиков при помощи фальшивых звонков.

"Разыгрывание фальшивых личностей специально используется для распространения ложной информации и публичного выставления напоказ западных политиков. Это часть стратегии российских спецслужб", — подчеркнул офицер контрразведки ФРГ.

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Напомним, Фокус писал, что российские блогеры "Вован и Лексус" пожаловались на то, что британская пресса не замечает их розыгрыши и обвинили Запад в отсутствии свободы слова.

Ранее российские пранкеры "Вован и Лексус" от имени Эммануэля Макрона узнавали у польского президента подробности падения ракеты в Пшеводове.

Кроме того, российские пранкеры поговорили с известным американским писателем Стивеном Кингом, представившись президентом Владимиром Зеленским.