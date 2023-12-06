Из солидарности: Дания блокирует свои порты для поставок Tesla в Швецию

Гендиректор компании Илон Маск, известный как противник профсоюзов, назвал их действия в скандинавских странах "сумасшедшими".

Related video

Датские профсоюзы присоединились к забастовке против компании Tesla в Швеции, заявив о блокаде разгрузки и транспортировки автомобилей Tesla в Швецию. Об этом сообщает Elektrek.

"Сегодня (5 декабря. — Ред.) портовые рабочие и водители датского профсоюза 3F опубликовали заявление, в котором говорится, что они тоже примут меры против Tesla, а это означает, что Tesla больше не сможет обойти блокаду шведских докеров, направляясь в порты Дании", — пишет Bloomberg.

Профсоюз транспортников Финляндии также соберется на этой неделе, чтобы определить свои действия. А норвежские докеры уже заявили, что откажутся разгружать автомобили Tesla, направляющиеся в Швецию.

"Это присоединение к забастовке привело к формированию блокады портов Северной Европы против Tesla. Если все скандинавские профсоюзы присоединятся к блокаде, то единственным вариантом для доставки автомобилей Tesla в Швецию останутся грузовики из Германии", — уточняет Elektrek.

Важно

Tesla будет штрафовать своих клиентов за перепродажу пикапа Cybertruck

По мнению журналистов, если подсчитать расстояние с помощью надежных карт Google Maps от Tesla Giga Berlin до Мальме и ближайшего крупного города, пересекающего Эресуннский мост из Дании, то это примерно семь часов езды в одну сторону. Конечно, каждый грузовик может перевезти лишь несколько транспортных средств по сравнению с вместимостью корабля.

"Даже если вы один из самых богатых людей в мире, вы не можете просто устанавливать собственные правила", — заявил глава Объединенной федерации профсоюзов Джон Трюгве Толлефсен.

Он подчеркнул, что у профсоюзов есть некоторые соглашения о рынке труда в Северном регионе и их должен соблюдать тот, кто хочет вести бизнес в скандинавских странах.

"Солидарность является краеугольным камнем профсоюзного движения и распространяется через национальные границы. Поэтому сейчас мы берем те инструменты, которые у нас есть, и используем их для обеспечения коллективных договоров и справедливых условий труда", — подчеркнул глава профсоюзов.

В прошлом такие акции солидарности уже проходили в Швеции, когда, например, в 2015 году местные пилоты присоединились к забастовке пилотов норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle ASA.

Важно

Ремонт электромобилей Tesla обходится на 25% дороже авто с ДВС — исследование

Что произошло

Забастовка против Tesla началась в ноябре, когда 130 шведских механиков, принадлежащих к профсоюзу IF Metall и обслуживающих автомобили Tesla, объявили ее из-за отказа компании в коллективных переговорах. С тех пор к ней присоединились тысячи рабочих в Швеции: от докеров до автодилеров и даже работников почты, отказывающихся прикасаться к чему-либо, связанному с Tesla, пока Tesla не подпишет коллективный договор с IF Metall.

Генеральный директор Tesla Илон Маск, известный как противник профсоюзов, выразил свое несогласие с этим и назвал действия в стране "сумасшедшими". Вместе с тем, профсоюзы являются важной частью шведской трудовой модели: около 90% рабочей силы защищены коллективными договорами, которые направлены на стандартизацию заработной платы, страхования и пенсий, а также на защиту условий труда.

Tesla подала два иска против шведских транспортных агентств и почтовой службы после того, как работники отказались доставлять номерные знаки для автомобилей. Суд поддержал Tesla, выдав временный судебный запрет на доставку знаков в течение недели.

Второй иск против PostNord, который также блокирует другие поставки и почту для Tesla, все еще ожидает решения суда на этой неделе.

Транспортники Дании заявляют, что начнут иск против Tesla через две недели после обязательного двухнедельного периода уведомления.

Важно

"Расширит свой глобальный след": Эрдоган попросил Маска построить завод Tesla в Турции

Ранее Фокус писал, что в США автопилот Tesla проигнорировал человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, Фокус сообщал, что американский сенатор Элизабет Уоррен потребовала проверить деятельность Илона Маска из-за скандала со Starlink.