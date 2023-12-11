Искусственный интеллект нашел сходство: ученого обвинили в убийствах, совершенных 20 лет назад

Нейросеть нашла 55-процентное совпадение лица ученого и фоторобота реального преступника, и мужчину задержали несмотря на то, что у него было алиби на момент совершения убийств.

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В России Замоскворецкий суд Москвы отменил арест ученому гидрологу Александру Цветкову, который почти год находился за решеткой после того, как искусственный интеллект назвал его возможным убийцей трех женщин. Об этом пишет российское издание Mash.

Задержали Цветкова 16 февраля 2023 года в аэропорту Домодедово. Мужчина как раз возвращался из очередной научной экспедиции. Гидролога обвинили в убийстве 3 женщин, совершенном 20 лет назад. Все потому, что искусственный интеллект нашел 55-процентное совпадение лица ученого и фоторобота реального преступника, который был составлен в 2003 году. Также по фото гидролога узнал его сообщник, с которым они якобы вместе совершали преступления. Следствие это устроило — несмотря на алиби ученого на момент совершения преступления, отсутствие татуировок, несклонность к насилию и разницу в возрасте.

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С тех пор Цветков находился в СИЗО. По версии следствия, он с предполагаемым сообщником убил трех человек на территории Москвы и Подмосковья в августе 2002 года. По данным коллег ученого, в даты, когда были совершены убийства, Александр находился в рабочих командировках, что подтверждают документы, предоставленные НИИ, где работает ученый все эти годы.

11 декабря стало известно, что Цветкова наконец освободили из-под стражи. Сначала на проблемы в деле обратила внимание Генпрокуратура. А недавно разобраться в деле ученого поручил президент России Владимир Путин после жалобы правозащитницы и журналистки Евы Меркачевой на Совете по развитию гражданского общества и прав человека.

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