Штучний інтелект знайшов схожість: вченого звинуватили у вбивствах, скоєних 20 років тому

Нейромережа знайшла 55-відсотковий збіг обличчя вченого та фоторобота реального злочинця, і чоловіка затримали попри те, що він мав алібі на момент скоєння вбивств.

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У Росії Замоскворецький суд Москви скасував арешт вченому гідрологу Олександру Цвєткову, який майже рік перебував за ґратами після того, як штучний інтелект назвав його можливим убивцею трьох жінок. Про це пише російське видання Mash.

Затримали Цвєткова 16 лютого 2023 року в аеропорту Домодєдово. Чоловік саме повертався з чергової наукової експедиції. Гідролога звинуватили у вбивстві 3 жінок, скоєному 20 років тому. Все тому, що штучний інтелект знайшов 55-відсотковий збіг обличчя вченого та фоторобота реального злочинця, який був складений 2003 року. Також по фото гідролога упізнав його спільник, з яким вони нібито разом скоювали злочини. Слідство це влаштувало — попри алібі вченого на момент скоєння злочину, відсутність татуювань, несхильність до насильства та різницю у віці.

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З того часу Цвєтков перебував у СІЗО. За версією слідства, він з ймовірним спільником убив трьох осіб на території Москви та Підмосков'я у серпні 2002 року. За даними колег ученого, у дати, коли було скоєно вбивства, Олександр перебував у робочих відрядженнях, що підтверджують документи, надані НДІ, де працює вчений усі ці роки.

11 грудня стало відомо, що Цвєткова нарешті звільнили з-під варти. Спочатку на проблеми у справі звернула увагу Генпрокуратура. А нещодавно розібратися у справі вченого доручив президент Росії Володимир Путін після скарги правозахисниці та журналістки Єви Меркачової на Раді щодо розвитку громадянського суспільства та прав людини.

Нагадаємо, що осійську активістку за плакат з написом "9 waя" звинуватили у реабілітації нацизму. РомЗМІ пишуть, що звинувачення активістці висунули після психолого-лінгвістичної судової експертизи напису, де заявлялося, що війною не можна називати навіть Велику Вітчизняну війну.

Раніше повідомлялося, що у Росії заочно засудили ексредакторку "Первого канала" за поширення фейків про війну. Перед цим вона вийшла у прямий ефір тримаючи антивоєнний плакат.