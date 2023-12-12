"Вводят уголовное наказание": в ЕС хотят сажать в тюрьму тех, кто помогает РФ уклоняться от санкций

По данным Совета ЕС, торговля военными материалами будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, если она совершена умышленно, но и в случае серьезной небрежности.

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В Европейском союзе появилась идея внести предложение о наказании за обход санкций. Лица, предоставляющие России помощь в обходе этих санкций, могут быть приговорены к пяти годам тюремного заключения. Об этом сообщает Совет ЕС.

"Испанское председательство в Совете и Европейский парламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовные преступления и наказание за нарушение санкций Евросоюза. Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это приобретает особое значение в контексте агрессивной войны России против Украины.

Закон предусматривает, что государства-члены должны будут квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:

помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обход запрета на поездки;

торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС;

предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;

сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим лицом или органом, находящимся под санкциями ЕС.

Подстрекательство, пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление. Торговля военными материалами будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, если она совершена умышленно, но и в случае серьезной небрежности.

Ранее Фокус сообщал, что российские и китайские мошенники создали программное обеспечение, которое проникло на компьютеры одного из сверхопасных атомных комплексов Великобритании.

Между тем осенью 2023 года американские спецслужбы сообщили, что Китай планирует наращивать количество ядерных боеголовок. В планах главы КНР Си Цзиньпина в течение ближайшего десятилетия создать несколько десятков атомных бомб.