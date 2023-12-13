Из-за войны России в Украине: в Германии могут ввести чрезвычайную ситуацию, — Шольц

По словам канцлера Германии, режим "чрезвычайной ситуации" могут ввести если ситуация на фронте ухудшится, другие партнеры сократят помощь Киеву, а "угроза для Германии и Европы" возрастет.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна может выделить дополнительные средства в рамках режима "чрезвычайной ситуации". Это произойдет в случае, если ситуация на фронте ухудшится, другие партнеры сократят помощь Украине, а "угроза для Германии и Европы" возрастет. Об этом сообщает издание Zeit Online.

По его словам, в Украине до конца года введут в эксплуатацию вторую систему ПВО Patriot, переданную Германией.

"Вторая система ПВО Patriot из Германии начнет выполнять задачи в Украине еще в этом году", — сказал Шольц.

Также он сообщил, что правительство Германии хочет в следующем году выделить на нужды Украины 14 млрд евро. Из них 8 на закупки оружия и 6 для помощи украинским беженцам в Германии.

Кроме того, как заявил Шольц, что в целом бюджет Германии на будущий год сократится на 17 млрд евро.

Ряд налогов будет повышен: налог на СО2, взимаемый на горючее для автомобилей и на отопление жилых помещений с использованием ископаемых источников энергии, а также налог на авиационный керосин для полетов внутри Германии. Также с 2024-го на год раньше будут прекращены субсидии на покупку электромобилей, а также урезаны средства на развитие солнечной энергетики.

Помощь Украине от Германии

Германия 8 декабря передала ВСУ новый БПЛА Luna NG. По информации агентства Defense Express, речь идет о действительно новейшей технике, потому что комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall полтора года назад, в июне 2022 года, на выставке Eurosatory.

В 2024 году Германия намерена поставить почти 200 тысяч снарядов Украине. По словам министра обороны Бориса Писториуса, достичь цели в 1 млн боеприпасов до марта 2024 года не удастся. Однако и оборонная промышленность существовала в мирные времена.

Он отметил, что обещание в 1 млн снарядов сложно выполнить оборонной промышленности, потому что оно существовало в мирных условиях. По его словам, были созданы ожидания, которые не подтвердились. Однако ситуация скоро изменится.

Напомним, 11 декабря Минобороны Великобритании передаст Украине минно-поисковые корабли класса Sandown. Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию морских возможностей. Украина сможет трансформировать свой военно-морской флот, сделать его более совместимым с западными союзниками и НАТО.