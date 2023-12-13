Через війну Росії в Україні: у Німеччині можуть запровадити надзвичайну ситуацію, — Шольц

За словами канцлера Німеччини, режим "надзвичайної ситуації" можуть запровадити, якщо ситуація на фронті погіршиться, інші партнери скоротять допомогу Києву, а "загроза для Німеччини і Європи" зросте.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна може виділити додаткові кошти в рамках режиму "надзвичайної ситуації". Це станеться в разі, якщо ситуація на фронті погіршиться, інші партнери скоротять допомогу Україні, а "загроза для Німеччини та Європи" зросте. Про це повідомляє видання Zeit Online.

За його словами, в Україні до кінця року введуть в експлуатацію другу систему ППО Patriot, передану Німеччиною.

"Друга система ППО Patriot з Німеччини почне виконувати завдання в Україні ще цього року", — сказав Шольц.

Також він повідомив, що уряд Німеччини хоче наступного року виділити на потреби України 14 млрд євро. З них 8 на закупівлі зброї та 6 для допомоги українським біженцям у Німеччині.

Крім того, як заявив Шольц, що загалом бюджет Німеччини на майбутній рік скоротиться на 17 млрд євро.

Низку податків буде підвищено: податок на СО2, що стягується на пальне для автомобілів і на опалення житлових приміщень із використанням викопних джерел енергії, а також податок на авіаційний гас для польотів усередині Німеччини. Також із 2024-го на рік раніше буде припинено субсидії на купівлю електромобілів, а також урізано кошти на розвиток сонячної енергетики.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина 8 грудня передала ЗСУ новий БПЛА Luna NG. За інформацією агентства Defense Express, йдеться про справді новітню техніку, бо комплекс уперше був представлений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall півтора року тому, у червні 2022 року, на виставці Eurosatory.

У 2024 році Німеччина має намір поставити майже 200 тисяч снарядів Україні. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, досягти мети в 1 млн боєприпасів до березня 2024 року не вдасться. Однак і оборонна промисловість існувала в мирні часи.

Він зазначив, що обіцянку в 1 млн снарядів складно виконати оборонній промисловості, тому що вона існувала в мирних умовах. За його словами, були створені очікування, які не підтвердилися. Однак ситуація скоро зміниться.

Нагадаємо, 11 грудня Міноборони Великої Британії передасть Україні мінно-пошукові кораблі класу Sandown. Велика Британія і Норвегія очолять нову коаліцію морських можливостей. Україна зможе трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками і НАТО.