В Турции депутат не пережил сердечный приступ во время антиизраильской речи (видео)

Представитель оппозиционной партии "Саадет" Хасан Битмез завершил свою пламенную речь в парламенте и неожиданно упал на пол. Другие законодатели бросились ему на помощь.

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Турецкий депутат, который потерял сознание в парламенте во вторник, 12 декабря, и перенес сердечный приступ после слов в адрес Израиля "вы не избежите гнева Аллаха", скончался в городской больнице Анкары. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции.

Смерть 54-летнего Хасана Битмеза подтвердили представители парламента. Перед сердечным приступом представитель оппозиционной партии Саадет осуждал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за отказ приостановить торговлю с Израилем.

Он выступал с трибуны, которую украшал лозунг "Израиль — убийца".

"Вы позволяете кораблям плавать в Израиль и бесстыдно называете это торговлей… Вы сообщник Израиля. На ваших руках кровь палестинцев; вы коллаборационисты", — говорил парламентарий.

Он закончил свою пламенную речь и неожиданно упал на пол, другие законодатели бросились ему на помощь.

Сердечный приступ и падение турецкого депутата в парламенте

После обморока Битмезу провели ангиографию, и процедура показала, что два основных кровеносных сосуда в сердце закупорены. Сердце перестало биться, затем его в течение 20 минут пытались реанимировать в парламенте и после отвезли в больницу.

Напомним, что в Турции предостерегли власти Израиля от охоты на главарей ХАМАС на своей территории.

Также сообщалось, что 11 декабря в Минобороны Израиля заявили, что ХАМАС находится на грани уничтожения.