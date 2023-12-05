"Ждут последствия": Турция предостерегла Израиль от охоты на главарей ХАМАС на своей территории

По данным представителей турецкой разведки, поиск лидеров террористической группировки ХАМАС на территории Турции может серьезно отразиться на двусторонних отношениях с Израилем.

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Турция предостерегла Израиль о возможных "значительных последствиях", если тот начнет проводить операции по поиску лидеров террористической организации ХАМАС на ее территории. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам высокопоставленного чиновника турецкой разведки, высказанных анонимно, разведывательное агентство MIT предупредило своих израильских коллег из Моссада, что предпринятие односторонних шагов в отношении поиска лидеров террористической группировки ХАМАС может серьезно отразиться на двусторонних отношениях между странами.

Такое решение приняли после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал шпионским агентствам разработать план ликвидации главарей ХАМАС за пределами сектора Газа, проживающих в Турции, Катаре или других странах.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что накануне перемирия ЦАХАЛ продолжает сражаться в Газе. По информации журналистов, Армия обороны Израиля ясно дала понять, что военные продолжают действовать в секторе и наносят удары по инфраструктуре группировки ХАМАС.

А также армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала командира подразделения ХАМАС. Он был ответственен за несколько смертоносных нападений как на мирных жителей, так и на израильских военных.