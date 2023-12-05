"Чекають наслідки": Туреччина застерегла Ізраїль від полювання на ватажків ХАМАС на своїй території

За даними представників турецької розвідки, пошук лідерів терористичного угруповання ХАМАС на території Туреччини може серйозно позначитися на двосторонніх відносинах з Ізраїлем.

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Туреччина застерегла Ізраїль про можливі "значні наслідки", якщо той почне проводити операції з пошуку лідерів терористичної організації ХАМАС на її території. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами високопосадовця турецької розвідки, висловленими анонімно, розвідувальне агентство MIT попередило своїх ізраїльських колег із Моссаду, що вжиття односторонніх кроків щодо пошуку лідерів терористичного угруповання ХАМАС може серйозно позначитися на двосторонніх відносинах між країнами.

Таке рішення ухвалили після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав шпигунським агентствам розробити план ліквідації ватажків ХАМАС за межами сектору Гази, які проживають у Туреччині, Катарі або інших країнах.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що напередодні перемир'я ЦАХАЛ продовжує битися в Газі. За інформацією журналістів, Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі та завдають ударів по інфраструктурі угруповання ХАМАС.

А також армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і на ізраїльських військових.