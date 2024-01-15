Непонятно, чем занимаются: дочь Путина заработала свой первый миллиард через "Газпром", — ФБК

По данным российских журналистов, несмотря на свои колоссальные доходы, Мария Воронцова продолжает свою работу на факультете фундаментальной медицины МГУ, получая около 110 000 рублей в месяц.

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Мария Воронцова, дочь Владимира Путина, успешно ведет свой бизнес, сколотив первый миллиард на сделках с "Газпромом". Об этом пишет российский "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), созданный Алексеем Навальным.

По данным российских журналистов, в 2019 году Воронцова основала медицинскую компанию "Номеко" "("Новая медицинская компания") и присоединилась к ее совету директоров. За 2020 год выручка "Номеко" составила 840 миллионов рублей, из которых 600 миллионов были чистой прибылью. Воронцова получила 232 миллиона рублей в виде дивидендов и дополнительные 700 000 рублей в месяц в качестве зарплаты. В 2021 году выручка выросла до 1 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 810 миллионов. В 2022 году прибыль увеличилась до 855 миллионов рублей, что, согласно ФБК, позволяет предположить, что за три года Воронцова могла заработать 944 миллиона рублей.

Согласно исследователям ФБК, доходы "Номеко" идут от страховой компании "СОГАЗ", принадлежащей "Газпрому", где среди владельцев фигурируют, как утверждается, друг Путина Юрий Ковальчук и племянник президента РФ Михаил Шеломов. Перед началом войны в Украине "СОГАЗ" выплачивал "Номеко" миллиарды за предоставленные услуги.

Примечательно, что журналисты не смогли понять, чем конкретно занимается компания дочери Путина.

"Признаемся, долго пытались разобраться, чем они на самом деле занимаются. Вот "приходят в офис и делают что? Зашли на сайт, там указано какие цели у компании, они занимаются: "Созданием интерфейса взаимодействия между ведущими научно-исследовательскими организациями и медицинскими учреждениями", "Развитием новых методов диагностики в области ядерной медицины", "внедрением передовых технологий", "Созданием современной системы обучения врачей" и "Созданием IT платформ", — говорится в расследовании ФБК.

Кроме того, в расследовании упоминается роскошный 230-метровый пентхаус в центре Москвы, приобретенный в 2020 году мужем Воронцовой Евгением Нагорным за сопоставимые с рыночной стоимостью 850 миллионов рублей, а также загородный дом рядом с резиденцией Путина "Ново-Огарево" за 400 миллионов рублей.

Несмотря на эти обширные доходы, официально Воронцова продолжает свою работу на факультете фундаментальной медицины МГУ, получая около 110 000 рублей в месяц.

Напомним, в ноябре 2023 года издание Bloomberg писало, что дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова будет расширять влияние Кремля в странах Африки.

Ранее, в апреле, сообщалось, что компании, которые принадлежат дочерям президента РФ Владимира Путина Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой за год полномасштабной войны России против Украины заработали боле 1,2 млрд рублей.