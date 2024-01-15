Незрозуміло, чим займаються: дочка Путіна заробила свій перший мільярд через "Газпром", — ФБК

За даними російських журналістів, попри свої колосальні прибутки, Марія Воронцова продовжує свою роботу на факультеті фундаментальної медицини МДУ, отримуючи близько 110 000 рублів на місяць.

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Марія Воронцова, дочка Володимира Путіна, успішно веде свій бізнес, сколотивши перший мільярд на угодах з "Газпромом". Про це пише російський "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), створений Олексієм Навальним.

За даними російських журналістів, у 2019 році Воронцова заснувала медичну компанію "Номеко" ("Нова медична компанія") і приєдналася до її поради директорів. За 2020 виторг "Номеко" склав 840 мільйонів рублів, з яких 600 мільйонів були чистим прибутком. Воронцова отримала 232 мільйони рублів у вигляді дивідендів і додаткові 700 000 рублів на місяць як зарплату.У 2021 році виторг зріс до 1 мільярда рублів, а чистий прибуток склав 810 млн. У 2022 році прибуток збільшився до 855 мільйонів рублів, що, згідно з ФБ, дозволяє припустити, що за три роки Воронцова могла заробити 944 мільйони рублів.

Згідно з дослідниками ФБК, доходи "Номеко" йдуть від страхової компанії "СОГАЗ", що належить "Газпрому", де серед власників фігурують, як стверджується, друг Путіна Юрій Ковальчук та племінник президента РФ Михайло Шеломов. Перед початком війни в Україні "СОГАЗ" виплачував "Номеко" мільярди за надані послуги.

Цікаво, що журналісти не змогли зрозуміти, чим конкретно займається компанія дочки Путіна.

"Зізнаємося, довго намагалися розібратися, чим вони насправді займаються. Ось "приходять в офіс і роблять що? Зайшли на сайт, там зазначено які цілі у компанії, вони займаються: "Створенням інтерфейсу взаємодії між провідними науково-дослідними організаціями та медичними установами", "Розвитком нових методів діагностики в галузі ядерної медицини", "впровадженням передових технологій", "Створенням сучасної системи навчання лікарів" та "Створенням IT платформ", — йдеться у розслідуванні ФБК.

Крім того, в розслідуванні згадується розкішний 230-метровий пентхаус у центрі Москви, придбаний у 2020 році чоловіком Воронцовою Євгеном Нагорним за порівнянні з ринковою вартістю 850 мільйонів рублів, а також заміський будинок поряд з резиденцією Путіна "Ново-Огаре".

Попри ці великі прибутки, офіційно Воронцова продовжує свою роботу на факультеті фундаментальної медицини МДУ, отримуючи близько 110 000 рублів на місяць.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року видання Bloomberg писало, що дочка президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова розширюватиме вплив Кремля в країнах Африки.

Раніше, у квітні, повідомлялося, що компанії, які належать дочкам президента РФ Володимира Путіна Катерині Тихоновій та Марії Воронцовій за рік повномасштабної війни Росії проти України заробили понад 1,2 млрд рублів.