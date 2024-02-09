В РФ произошла массовая драка на складе Wildberries: на помощь прибыл спецназ, — СМИ (видео)

По данным журналистов, в драке участвовали по меньшей мере 200 работников склада. Во время баталии они разбили стеллажи с продукцией, которую подготовили на отправку.

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В Подмосковье в РФ произошла массовая драка среди работников на складе. Разнимать участников конфликта приехали около 100 спецназовцев. Об этом сообщает издание ASTRA.

ЧП произошло на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Конфликт начался между охранниками и сотрудниками склада. По словам очевидцев, последние — мигранты.

Во время драки ее участники громили стеллажи и товары, подготовленные к отправке.

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Всего в драке участвовали около 200 человек. Полиция задержала около десяти из них. Очевидцы утверждают, что разнимать участников конфликта приехали около 100 спецназовцев.

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