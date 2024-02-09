В РФ сталася масова бійка на складі Wildberries: на допомогу прибув спецназ, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, у бійці брали участь щонайменше 200 працівників складу. Під час баталії вони потрощили стелажі з продукцією, яку підготували на відправку.

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У Підмосков'ї в РФ сталася масова бійка серед працівників на складі. Розбороняти учасників конфлікту приїхали близько 100 спецпризначенців. Про це повідомляє видання ASTRA.

НП сталася на складі Wildberries у підмосковній Електросталі. Конфлікт почався між охоронцями та співробітниками складу. За словами очевидців, останні — мігранти.

Під час бійки її учасники громили стелажі й товари, підготовлені до відправлення.

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Загалом у бійці брали участь близько 200 осіб. Поліція затримала близько десяти з них. Очевидці стверджують, що розбороняти учасників конфлікту приїхали близько 100 спецпризначенців.

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