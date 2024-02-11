Макрон отложил визит в Украину: СМИ назвали причину

Президент Франции 13–14 февраля должен был посетить Одессу и Киев. Поездку отменили якобы из соображений безопасности. За время полномасштабного вторжения Макрон был в Украине только раз — 16 июня 2022 года.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон не приедет в Украину 13–14 февраля. Об этом пишет французский журнал Challenges.

По данным издания, Елисейский дворец отложил визит Макрона из соображений безопасности. Это решение вызвало много вопросов как у французских, так и у украинских дипломатов.

"Только что участники делегации узнали: первый личный визит Эмманюэля Макрона (предыдущая поездка была совместная с Марио Драги и Олафом Шольцом (бывший премьер-министр Италии и канцлер Германии, — ред.), запланирован в Украину на 13 и 14 февраля", — пишет издание.

Эта дата поездки будто была лишь одним из вариантов. Охрана маршрута, по которому должен был ехать Макрон, требует больше времени.

Как утверждает Challenges, Макрон должен был поехать в Одессу, а затем отправиться в Киев. Планировалось, что президент Франции объявит о создании фонда в 200 миллионов евро, которые будут выплачиваться в качестве пожертвований для гражданских проектов. А также о начале работы Французского агентства развития (AFD) как координатора помощи Украине.

Елисейский дворец пока ни опровергал, ни подтверждал факт отмены визита.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон планировал в феврале посетить Украину. На январской пресс-конференции в Париже он анонсировал поставку 40 ракет Scalp и "несколько сотен" бомб.

В субботу, 11 февраля, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. Лидеры Украины и Франции обсудили оборонные потребности украинской армии — БпЛА, артиллерийские системы, снаряды, системы РЭБ и ПВО. Президент Украины заявил, что Париж изготовит и передаст Киеву десятки артиллерийских систем "Цезарь", а также снарядов к ним.