Новые крылатые ракеты: Макрон приедет в Киев в этом месяце ради оружейной сделки, — СМИ

По данным журналистов, Украина может получить 40 ракет Scalp. В Воздушных силах считают, что истребители Mirage-2000D усилят возможности украинской авиации.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале должен приехать в Киев. Визит состоится на фоне растущей напряженности между Парижем и Москвой из-за погибших французских граждан из благотворительной миссии в Харькове. Об этом пишет издание Le Monde.

Франция вызвала российского посла в связи с гибелью в Украине двух французских волонтеров, а также из-за того, что называют скоординированными российскими информационными атаками на Францию.

"Франция вновь осудит российское нападение. Она также осудит рост дезинформации против Франции", — отмечают журналисты.

В конце прошлого месяца Макрон заявил, что планирует подписать с Киевом двусторонние договоренности о безопасности во время визиту в Украину. По его словам, Франция "продолжит помогать Украине удерживать линию фронта и защищать небо". На январской пресс-конференции в Париже он также анонсировал поставки 40 ракет Scalp и "несколько сотен" бомб.

Тогда же РФ сообщила об ударе по Харькову и убийстве, как утверждали россияне, десятков воевавших за ВСУ "французских наемников".

Париж ответил, что Франция не использует наемников. Такие заявления французское правительство назвало направленной кампанией Москвы по дезинформации.

Mirage-2000D

Сообщалось также, что в пакете с ракетами Украина должна получить гаубицы, боеприпасы и прочие вооружения.

Первые F-16, по ожиданиям, должны появиться в Украине в конце 2024 года. Но в силу превосходства РФ в воздухе влияние этих самолетов может быть ограниченным. Представители ВСУ считают, что Киеву, помимо истребителей F-16, нужны такая авиация, как американские истребители A-10 Thunderbolt II и французские Dassault Mirage.

"Поэтому наряду с F-16, в небе будут действовать и МиГ-29, и, не исключено, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М усилят Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 дополнят A-10 Thunderbolt", — отмечал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Напомним, что Франция закупает 1300 ПТРК Akeron MP — первый в мире противотанковый ракетный комплекс 5 поколения. У оператора этой системы — широкий выбор технологий для поражения цели.

Ранее сообщалось, что Франция сможет передавать ВСУ 3 тысячи снарядов ежемесячно.