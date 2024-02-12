В немецких городах прошли традиционные парады: как похвалили Зеленского и высмеяли Путина (фото)

Обычно шествие на "розовый понедельник" происходит в таких центрах, как Кельн, Бонн, Дюссельдорф и Майнц, а куклами-героями становятся известные политики и публичные деятели — как немецкие, так и зарубежные.

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В крупных городах Германии состоялись карнавальные парады традиционного так называемого "розового понедельника", которые завершают перед началом Великого поста большой Рейнский карнавал. Об этом рассказывает BBC News.

Как отмечает издание, недаром немцы называют этот день еще и "сумасшедшим понедельником" — юмор и сарказм, как и креатив и изобретательность на этих парадах просто зашкаливают.

Обычно шествие на "розовый понедельник" происходит в таких центрах, как Кельн, Бонн, Дюссельдорф и Майнц, а куклами-героями становятся известные политики и публичные деятели — как немецкие, так и зарубежные. В этом году немцы не обошли вниманием ключевые фигуры своего политикума, а также фигуры лиц, которые делают мир лучше или погружают его в глубину ада.

Важной была тема войны России против Украины. Так, на шествии в Дюссельдорфе можно было увидеть фигуру российского президента Владимира Путина, который пытается проглотить Украину.

В Кельне на параде красиво выделялась фигура украинского президента Владимира Зеленского.

На карнавале был и бывший президент США Дональд Трамп, который наносит удар в спину украинскому военному.

Фото: Getty Images

В Майнце не прошли мимо немецких политиков, особенно тех, которые находятся в одной плоскости с Путиным. Одна из них — Сара Вагенкнехт, лидер партии своего имени "За здравый смысл и справедливость", одна из самых заядлых критиков помощи Украине. Рядом с ней Алиса Вайдель из "Альтернативы для Германии".

Фото: Getty Images

"Обе "Барби" представляют противоположные полюса немецкой политики — левый и правый, но общим знаменателем является "Кен" — Путин", — уточнил ВВС.

Досталось и канцлеру Германии Олафу Шольцу. Его изобразили с дыркой в голове и каламбурной подписью "Холаф Шольц", или "Пустой Шольц".

Фото: Getty Images

На других платформах под маской сторонника ультраправой "Альтернативы для Германии" видно Адольфа Гитлера, а террорист ХАМАСа толкает палестинскую семью под дуло израильского танка.

Как обычно, не обошлось на карнавале без "русскаго мира". В прошлом году скульптор из Дюссельдорфа Жак Тилли изобразил Путина в ванной комнате с кровью. В этом году художник представил оральный секс между кремлевским диктатором и патриархом Кириллом.

Фото: Getty Images

"Из России с любовью", — написано на платформе на английском, при этом слово "любовь" окрашено в цвета ЛГБТ.

Карнавал в Германии — что известно

В понедельник, 12 февраля, в Германии празднуют "розовый понедельник". Вместе с "пепельной средой" — это один из последних дней карнавального сезона.

Подготовка к карнавалу начинается заранее, еще в ноябре — 11 ноября в 11 часов 11 минут по всей стране проходит первое собрание активистов карнавала. Именно тогда официально объявляется начало пятого времени года — карнавала. В этот день на улицах немецких городов впервые после последнего дня карнавала в начале года можно встретить людей в необычных костюмах. Кстати, первые рукописные свидетельства о праздновании карнавала в Мюнхене датируются еще 1295 годом.

Непосредственно карнавальная неделя в феврале начинается с посещения церковной службы в четверг утром (Weiberfastnacht), обязательно до 12 часов дня. Так же она заканчивается в среду следующей недели во второй половине дня.

Начало карнавала празднуют только женщины. Они наряжаются ведьмами, ярмарочными торговками, чертовками. Мужчины, зайдя в этот день в ресторан или паб, рискуют выйти оттуда без одежды — так могут пошутить женщины.

Главным мероприятием праздника считается Rosenmontag — карнавальное шествие в "розовый понедельник". Оно напоминает демонстрацию: перекрывается автомобильное движение и по центральным улицам городов несколько часов подряд едут на украшенных машинах наряженные клоуны, принцессы, короли, бароны, оркестры и множество кукол из папье-маше. Все поют, кричат поздравления, бросают в толпу зрителей конфетти, конфеты, раздают стаканы с пивом и вином. Заканчивается шествие на одной из больших площадей города приветствиями участников и концертом.

На следующий день после "розового понедельника", во вторник, в карнавальные костюмы наряжаются дети, причем уже с утра они приходят такими в школу. Сразу же после уроков они идут по домам, где их ждут сладости и мелкие сувениры.

В магазинах и булочных в этот день продаются пончики с повидлом "Берлинер", среди которых может найтись "счастливый" с горчицей или монеткой.

Праздник заканчивается в "пепельную среду" церковной службой: "Покайтесь и веруйте в Евангелие". И начинается Fastnacht — строгий пост, который закончится через 40-45 дней Пасхой.

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